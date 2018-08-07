Эксперты оценили влияние роста НДС на коммунальные платежи

В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста тарифов государство может выделить субсидии. Такую оценку высказали "Российской газете" в Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ "Высшая школа экономики".

Повышение НДС произойдет 1 января 2019 года, в то время как тарифы пересматриваются только с 1 июля. По прогнозу социально-экономического развития, совокупная плата за коммунальные услуги с этой даты может вырасти не более чем на четыре процента в среднем по стране, но временной разрыв между индексацией тарифов и повышением НДС чреват дополнительной финансовой нагрузкой на ресурсоснабжающие организации, в связи с чем Минэкономразвития уже предложило включить рост НДС в изменения в тарифах, писали сегодня "Известия".

Правительство, предлагая увеличение ставки НДС, заявляло, что все льготы по налогу (на основные социально значимые товары и услуги) будут сохранены, чтобы эта нагрузка не падала на людей. Однако пункт 6 статьи 168 Налогового кодекса гласит, что при реализации товаров, работ и услуг населению по розничным ценам и тарифам соответствующая сумма налога включается в указанные цены и тарифы, указывают в НИУ ВШЭ.

Таким образом, несмотря на социальный характер расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг, к ним не применяются льготы, то есть все население будет нести дополнительные расходы, считают эксперты института. Там особо отметили, что у государства есть механизм сдерживания роста тарифов - через субсидирование из региональных бюджетов, но пока неизвестно, будут ли все регионы готовы к такому шагу.

По оценкам Банка России, часть эффекта от повышения НДС проявится еще до начала следующего года через инфляционные ожидания населения. Также к концу года может вырасти годовая инфляция - с текущих 2,5 процента до 3,5-4 процентов. В течение следующего года негативный эффект от повышения НДС должен быть исчерпан.

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