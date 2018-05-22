Заявленный эксплуатационный ресурс летних моделей Viatti - 50 тысяч километров

Нижнекамские шинные предприятия на протяжении 45 лет являются локомотивом отечественной шинной отрасли.

Первые заводы создали технологическую основу российской промышленности в этой сфере. Сегодня продукция из Республики Татарстан поставляется уже не только на автомобильные заводы российских марок, но и на предприятия мировых автоконцернов. Так, завод Viatti и выпускаемые им шины под одноименным брендом – это новый этап в истории производства, который объединил в себе весь опыт и мировые стандарты качества. Продукция Viatti является надежной и доступной широкому кругу российских и зарубежных потребителей.

Заявленный эксплуатационный ресурс шин Viatti весьма приличный. С учетом нагрузок и климата этот показатель отличается в зависимости от сезона: для моделей, предназначенных для использования летом, – до 50 тысяч километров, а для зимних – 3-4 сезона. Таких показателей надежности удается достичь за счет особенности конструкции шин Viatti. Так, при изготовлении практически всех моделей применяется смешанный корд, включающего как текстильные, так и металлические нити. Именно поэтому производитель гарантирует безопасность и особую прочность такой конструкции как на российских дорогах, так и стран Европы.

При производстве шин Viatti используются различные технологии, обеспечивающие отличные эксплуатационные характеристики. Так, VRF (Variable rigidity of a framework) адаптирует шину под характер дорожного покрытия. Также среди широко применяемых: Hydro Safe S для вывода воды из пятна контакта; SnowDrive, призванная улучшить проходимость в глубоком снегу; скошенные плечевые зоны для эффективного вытеснения снежной каши Beveled Border (BB), ассиметричный рисунок протектора Asymmetrical Design (AD) и многие другие. Все эти технологии делают любую из моделей Viatti максимально безопасной и надежной. Кроме того, каждая шина Viatti проходит комплекс испытаний на качество – система контроля на производстве очень строгая.

Ежедневно завод Viatti производит более 30 тысяч шин. В планах предприятия, входящего в шинный бизнес KAMA TURES, к 2025 году достичь показателя в 6 млн шин.

Подробнее на сайте: https://autoreview.ru/articles/na-pravah-reklamy/zavod-viatti.

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