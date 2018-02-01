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Зачем нужен второй язык?

Ксения ДАВЫДОВА   
01 Февраля 2018 г.
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Зачем нужен второй язык?

Если раньше, в советские времена, в большинстве школ в качестве иностранных изучались английский, французский и немецкий языки, то за последние годы английский сильно потеснил все остальные. Сегодня это – иностранный язык номер один, его учат и в школах, и в вузах, и в частных языковых школах, а те, кто может себе это позволить, проходят и курсы английского в Великобритании.

Однако через два года в средних школах вполне может появиться и иностранный язык номер два. Дело в том, что начиная с 2020 года там предполагается ввести изучение второго иностранного языка.

Первый из них – все тот же английский – школьники будут изучать со второго класса, а в пятом к нему добавится еще один. Скорее всего, в качестве второго иностранного дети станут изучать изрядно «подзабытые» немецкий и французский. Кстати, в странах Евросоюза такая система работает уже с конца 90-х годов ХХ века, а несколько лет назад к этому стандарту присоединилась и Украина.

курсы английского в Великобритании

Сегодня российское общество активно обсуждает предполагаемые нововведения. Многих, в частности, интересует, где наша образовательная система возьмет необходимое количество преподавателей немецкого и французского – и особенно актуальны эти сомнения для школ, расположенных в небольших поселках и деревнях. Кто-то недоумевает, откуда появятся учебные часы для изучения второго языка – ведь сегодняшние школьники и так загружены до предела различными факультативами, дополнительными занятиями по подготовке к сдаче ЕГЭ, а также профильными предметами.

Впрочем, несмотря на все эти сомнения, сама идея кажется нашим соотечественникам весьма интересной. Так, например, немецкий язык сегодня считается общеевропейским почти в той же мере, что и английский: им, согласно официальной статистике, владеет сегодня каждый третий житель Евросоюза. А значит, его знание вполне может пригодиться и российской молодежи. Кстати, и сегодня некоторые россияне обучают своих детей сразу двум иностранным языкам – правда, в частном порядке. Среди таких родителей – и дочь знаменитого кутюрье Галина Юдашкина.

«Мы с мужем сразу решили, когда родился Анатолька, что будем его приучать к двум языкам с рождения. Сейчас мы живем в таком современном мире, что хочется, чтобы он в любой точке мира мог объясниться и найти общий язык с любыми людьми. Детки в таком возрасте впитывают все как губка, запоминает на ходу, поэтому это не составляет труда», - рассказывает Галина Юдашкина.

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