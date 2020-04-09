Xiaomi Redmibook: правильный выбор

Найти качественный, быстрый ноутбук давно не проблема – можно без опаски купить его в любом специализированном интернет-магазине, например, здесь. Но на какого производителя следует ориентироваться, чтобы приобрести недорогую и притом надёжную электронику? Оригинальничать в этом вопросе мы не станем. Китайская техника давно завоевала доверие россиян, проделав долгий путь от ироничной снисходительности до понимания того факта, что наш восточный сосед действительно делает качественные вещи, которые на несколько порядков дешевле раскрученных западных брендов.

Миссия выполнима

Хорошая репутация китайских производителей в большой степени обязана одному производителю – Ксиаоми или Сяоми, что в переводе с китайского означает «маленькое зерно риса». Популярность Сяоми в России объясняется очень просто: эта корпорация, основанная 10 лет назад, сейчас занимает 4-е место в мире по объёму продаж смартфонов. Мы только следуем мировому тренду, не больше и не меньше.

Секрет успеха Сяоми заключается в стратегии: с самого начала она ставила перед собой задачи, которые в принципе считаются невыполнимыми. Например, как создать предельно дешёвый, но высокопроизводительный ноутбук? Компания напрягла все силы и справилась с поставленной целью, о чём наглядно свидетельствует Xiaomi Redmibook. По словам специалистов магазина Mishka-shop, Редмибук уверенно лидирует в списке продаж в своём сегменте. Его достоинства активно обсуждаются в интернете. Гарантия на Редмибук составляет 2 года.

Новый Редмибук

Кстати, на прилавки магазинов во всём мире скоро поступит новинка – портативный компьютер Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen Edition на платформе AMD. Его цена стартует от 460 долларов США.

Ещё одна новинка - Xiaomi RedmiBook 14 Sharp Dragon Edition. Его презентация состоялась 3 апреля нынешнего года на праздничном мероприятии в честь 10-летия Xiaomi Corporation. Так же как и RedmiBook 14 Ryzen Edition, он оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 пикселей, оперативная память составляет 16 Гбайт, встроенная – 512 Гбайт. Различия в представленных моделях заключаются в их функциональных особенностях, но новинки одинаково хорошо подходят для самых разных видов деятельности – от повышенной эксплуатации на работе до игр и прочих развлечений. Заявленная стоимость новинки – от 508 долларов США.

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