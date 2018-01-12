Все чаще мы слышим: криптовалюта. А что это такое?

Сейчас многие люди вовсю зарабатывают на криптовалютах. И представители старшего возраста тоже не составляют исключение. Но для некоторых вопрос о криптовалютах еще в чем-то довольно туманен. Поэтому стоит немного рассказать о цифровых деньгах.

Итак, криптовалюта – один из видов цифровой валюты. Она, по сути, не имеет над собой никакого управления. Криптовалюта существует только в виртуальном мире, никто не найдет нигде ни криптовалютных банкнот, ни криптовалютных монет. Всего криптовалют существует больше тысячи, среди них есть наиболее перспективные криптовалюты, например, эфириум или биткоин. Эксперты считают, что эти валюты и ряд других в настоящее время достойны инвестиций. Криптовалюту можно обменять на другую валюту, расплачиваться в магазинах, поддерживающих эти опции, так как за каждой из криптовалют стоит капитализация реальными финансами.

У криптовалют есть немало плюсов. К примеру, сохранение инкогнито. Для человека немаловажным положительным моментом является анонимность. Другим можно видеть номер кошелька и произведенные транзакции, но сама информация о пользователе будет закрыта для доступа.

У криптовалюты большая степень надежности, подделать ее невозможно. В отличие от реальных денег, цифровые платежные средства защищаются криптографическим кодом.

Криптовалюта обладает независимостью, потому что она никем не регулируется. Выпуском криптоденег занимается не кто-нибудь, а сам человек.

Открытый код валюты позволяет добывать ее практически любому желающему, использоваться при этом будут мощности компьютера.

Воодушевившись плюсами, не стоит забывать и о мерах предосторожности. Компьютер может сломаться или потеряться пароль к кошельку, поэтому на стороннем носителе обязательно нужно сохранить данные о своем кошельке (или кошельках). А то доступ к деньгам окажется невозможен.

Нужно знать, что в некоторых государствах в отношении криптовалют введены запретительные меры.

Курс криптовалют на практике сложно предугадать, так как он целиком зависит от спроса. А на спрос, как известно, влияет множество факторов. Например, законодательство и т.д.

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Цифровые деньги появились в две тысячи восьмом году. Внушительная часть криптоденег (специалисты говорят о примерно пятидесяти процентах) являются так называемыми мыльными пузырями, потому что по факту ничем не обеспечены.

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