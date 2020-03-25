Ванная: мини-дворец в типовой квартире

Отделка ванной – важное и ответственное мероприятие. Здесь нужно все продумать заранее, чтобы было герметично от воды и пара и непременно красиво и радостно, поскольку ванная комната – особая, ее назначение – дарить чистоту и нести позитивный настрой.

Самым надежным покрытием для ванной остается влагостойкая керамическая плитка. Она легко моется, долго служит и выглядит просто отлично. Опять же, цена не кусается. Выбор плитки в магазинах огромен, рисунки, формы, фактура – на любой вкус. Кстати, если вы размышляете над дизайном, то предлагаем по ссылке несколько свежих идей для отделки ванной (фото).

Как выбрать правильную плитку? Для начала определимся: плитка бывает напольная и для укладки на стены. Напольная может быть массивнее стеновой (для этой цели подойдет прочный тяжелый керамогранит), а стеновая – чем легче, тем лучше, чтобы не отвалилась и не уменьшала и без того узкое пространство. Для укладки на стены лучше покупать только керамическую плитку, она легче и, кстати, разнообразнее и дешевле. Напольная плитка может быть шероховатой, на нее обычно наносится специальное противоскользящее покрытие, в то время как стеновая, как правило, гладкая. Отличить напольную плитку можно по упаковке – она обозначается рисунком, знаком человеческой ступни, а стеновая, соответственно, знаком ладони.

Рисунок на плитке вовсе не обязательно должен быть однотипным, вариантов множество. Приобретая материал для стен и для пола, нужно учитывать их цветовую и фактурную сочетаемость, чтобы все было гармонично, и не контраст не резал глаз.

Размеры плитки бывают самыми разными, от 5х5 до 100х300 см. Принцип выбора простой: если ванная маленькая – лучше покупать плитку меньшего размера, чтобы не резать ее на части, но если простора больше, то можно выбрать покрупнее. Стандартный размер напольной плитки больше, чем стеновой.

Дальше решаем, как будем укладывать плитку: делать шовную отделку с последующей затиркой или вплотную. В первом случае можно купить материал подешевле и попроще, края плитки в этом случае не обязаны быть идеально ровными. Но если кладем вплотную, то потребуется качественный материал, скупиться не следует.

Дополнительные элементы помогут правильно завершить картину, чтобы рисунок выглядел законченным и логичным.

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