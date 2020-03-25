Ванная: мини-дворец в типовой квартире

Отделка ванной – важное и ответственное мероприятие. Здесь нужно все продумать заранее, чтобы было герметично от воды и пара и непременно красиво и радостно, поскольку ванная комната – особая, ее назначение – дарить чистоту и нести позитивный настрой.
Самым надежным покрытием для ванной остается влагостойкая керамическая плитка. Она легко моется, долго служит и выглядит просто отлично. Опять же, цена не кусается. Выбор плитки в магазинах огромен, рисунки, формы, фактура – на любой вкус. Кстати, если вы размышляете над дизайном, то предлагаем по ссылке несколько свежих идей для отделки ванной (фото).
Как выбрать правильную плитку? Для начала определимся: плитка бывает напольная и для укладки на стены. Напольная может быть массивнее стеновой (для этой цели подойдет прочный тяжелый керамогранит), а стеновая – чем легче, тем лучше, чтобы не отвалилась и не уменьшала и без того узкое пространство. Для укладки на стены лучше покупать только керамическую плитку, она легче и, кстати, разнообразнее и дешевле. Напольная плитка может быть шероховатой, на нее обычно наносится специальное противоскользящее покрытие, в то время как стеновая, как правило, гладкая. Отличить напольную плитку можно по упаковке – она обозначается рисунком, знаком человеческой ступни, а стеновая, соответственно, знаком ладони.
Рисунок на плитке вовсе не обязательно должен быть однотипным, вариантов множество. Приобретая материал для стен и для пола, нужно учитывать их цветовую и фактурную сочетаемость, чтобы все было гармонично, и не контраст не резал глаз.
Размеры плитки бывают самыми разными, от 5х5 до 100х300 см. Принцип выбора простой: если ванная маленькая – лучше покупать плитку меньшего размера, чтобы не резать ее на части, но если простора больше, то можно выбрать покрупнее. Стандартный размер напольной плитки больше, чем стеновой.
Дальше решаем, как будем укладывать плитку: делать шовную отделку с последующей затиркой или вплотную. В первом случае можно купить материал подешевле и попроще, края плитки в этом случае не обязаны быть идеально ровными. Но если кладем вплотную, то потребуется качественный материал, скупиться не следует.
Дополнительные элементы помогут правильно завершить картину, чтобы рисунок выглядел законченным и логичным.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Случилось чудо, и собаки улетели»
Администрация Свято-Казанского монастыря ликвидировала местный приют для животных. Когда за собаками приехали волонтеры и полиция, представители монастыря заявили, что «случилось чудо, и собаки улетели».
-
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Пообещал поддержку и еще кое-что
Президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России в связи с пандемией коронавируса и влиянием, которое этот кризис оказывает на жизнь страны. Глава государства озвучил целый ряд мер социальной поддержки граждан, заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и объявил, что следующая рабочая неделя будет нерабочей.
-
Не уберегли! Принц Чарльз заразился коронавирусом
Сын британской королевы Елизаветы II заразился коронавирусом. Как сообщает The Telegraph, тест на наличие инфекции показал положительный результат.
-
Власти придумали, как будут наказывать за нарушения карантина. Строго!
Госдума намерена 31 марта рассмотреть поправки в УК РФ об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией коронавируса. Так, для нарушителей карантина предполагается наказание до 7 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
-
Литературовед Ирина Прохорова: о политике, власти, репрессиях и будущем книг
Ирина Прохорова – глава издательства «Новое литературное обозрение», сестра бизнесмена и политика Михаила Прохорова. Она была руководителем партии «Гражданская платформа», на которую в 2012-м «рокировочном» году так надеялись средний класс и интеллигенция России. Сегодня, в эпоху дрессированной Думы и фейковых партий, Ирина Прохорова занимается развитием культуры и образования – тем, что действительно делает Россию страной.
-
Чубайс рассказал, что спасет Россию во всей этой «чехарде»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс убежден, что российская бюджетная система защищена от негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря тому самому фонду, который «многократно был обруган и проклят». Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Высказывание политика, известного с 1990-х годов словами о «не вписавшихся в рынок» жителях РФ, вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
-
Ванная: мини-дворец в типовой квартире
Отделка ванной – важное и ответственное мероприятие. Здесь нужно все продумать заранее, чтобы было герметично от воды и пара и непременно красиво и радостно, поскольку ванная комната – особая, ее назначение – дарить чистоту и нести позитивный настрой.
-
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
Ушла из жизни известная советская и российская актриса Инна Макарова. Народной артистке СССР было 93 года.
-
Мятежный диакон Кураев предлагает и РПЦ о карантине подумать!
Диакон Андрей Кураев объяснил, разумна ли публикация официальной молитвы против коронавируса.
-
Хорошая новость: опекунам-пенсионерам опять будут повышать пенсии
Опекунам-пенсионерам могут вновь начать индексировать пенсии. Предполагающий это законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
-
Невыплата зарплаты перестанет быть преступлением?
Предложение отменить в России уголовную ответственность за невыплату зарплат может быть вызвано не только простой корыстью.
-
Группа «Metallica» из-за коронавируса «ушла в Сеть»
Участники группы «Metallica» заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов «Metallica Mondays». Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19.
-
Китай снимает карантин в провинции Хубэй
25 марта китайские власти снимают режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии коронавируса.
-
Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара признали невменяемым
Суд Ненецкого автономного округа постановил направить на принудлечение Дениса Поздеева. Он зашел в один из детсадов Нарьян-Мара и зарезал шестилетнего ребенка, позднее объяснив свои действия «заклинаниями в голове». Мы рассказывали об этой жуткой истории, которая потрясла всех...
-
Мясу и рыбу лучше повторно не замораживать. И вот почему
Мясо и рыбу в морозильной камере нужно хранить не дольше трех месяцев, рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский.
-
На портале госуслуг появился полезный сервис по коронавирусу
Министерство здравоохранения РФ в тандеме с Минкомсвязи создало специальный веб-сервис по коронавирусу. Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава.
-
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни». Наконец-то!
Польша выдала России директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат», совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
-
Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа было решено дать поручение региональным властям закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры по всей России. Кроме того, оперштаб выступил с требованием запретить кальяны в барах и ресторанах. Санаторно-курортное лечение также приостанавливается.
-
Коронавирус против спорта
Пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в спортивные события. Турниры отменяются во всем мире, огромные спортивные комплексы уходят на карантин. На этом фоне ярким пятом смотрится продолжающийся чемпионат Беларуси по хоккею. По словам защитника сборной страны Степана Фальковского, «паники никакой нет».
-
Ванесса Паради снова заступилась за экс-супруга
47-летняя французская певица и актриса Ванесса Паради, долгое время состоявшая в отношениях с Деппом, мать его детей, в очередной раз заступилась за Джонни. Которого бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила в изощренном домашнем насилии.