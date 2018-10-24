В аппаратной косметологии стремительно развивается лазерное направление

Посещение салонов и центров красоты нынче в моде. Выглядеть на все 100% желают не только молодые барышни, но и дамы в возрасте. Многие из них для того, чтобы улучшить качество кожи, прибегают к аппаратной косметологии.

Сегодня стремительно в данной сфере развивается лазерное направление. Пациенты при проведении подобных процедур испытывают все меньший дискомфорт. Лазерные методики позволяют клиентам косметологических центров заметно обновить кожу, избавиться от нежелательных проявлений на ней.

Аппарат KIERS KES 144 - отличный выбор для косметологического центра

Специалисты косметологической индустрии разбираются в оборудовании, предназначенном для данной сферы. И они ценят качество процедур, которые выполняются на аппарате KIERS KES 144. В возможностях этого диодного лазера:

лазерная эпиляция,

вакуумная эпиляция,

фреоновое охлаждение.

Аппарат имеет две манипулы для эпиляции, и такое сочетание делает его универсальным. Фреоновое охлаждение обеспечивает надежность оборудования.

Эпиляция - распространенная и очень востребованная услуга в косметологических салонах и центрах красоты. На представленном аппарате эффективно удаляются даже труднодоступные волосы. За счет большой рабочей поверхности процедура имеет непродолжительное время. После первых проведенных сеансов (мнение профессионалов) уже видны хорошие результаты по удалению нежелательных волос. Еще специалисты отмечают у аппарата хорошие рабочие характеристики, которые позволяют этому оборудованию успешно справляться со стабильным клиентским потоком. Что важно, аппарат KIERS KES 144 в короткие сроки окупает себя.

Совершенствование аппаратов

Ничто не стоит на месте, новшества приходят и в современные аппараты, с помощью которых люди удаляют нежелательные волосы. Оборудование последнего поколения уменьшает количество процедур, так как аппараты наших дней дают более мощный импульс света. Специальные датчики точно определяют тип кожного и волосяного покрова, а выверенная система охлаждения делает процедуру удаления более комфортной для пациента. Раньше, буквально несколько лет назад, сеансы по избавлению от нежелательных волос были весьма болезненными.

У специалистов ценятся сейчас многофункциональные аппараты, на которых можно провести целый комплекс косметологических процедур. Например, в функционале одного из аппаратов: повышение тонуса кожи, улучшение текстуры, удаление рубцов, растяжек, пигментных пятен, разглаживание морщин и т.д. При помощи специальной насадки на этом же оборудовании можно удалить волосы и лечить акне.

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