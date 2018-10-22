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Ученые утверждают, что в прошлом существовала "алмазная планета"
По инф. rosbalt.ru   
22 Октября 2018 г.
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В Солнечной системе когда-то существовала планета размером с Марс или Меркурий, в недрах которой росли алмазные кристаллы. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии, Франции и Германии.

Специалисты изучили состав метеоритов Алмахата Ситта, упавших над Нубийской пустыней в Африке в 2008 году, пишет журнал Nature Communications. Они обнаружили сотни крупнозернистых космических камней — урейлитов. Внутри обломков метеоритов оказались кристаллы алмаза диаметром до 100 мкм.

Алмазы могли образоваться в результате столкновения плотных твердых тел, похожих на планеты, предположили ученые. Однако найденные кристаллы в 100 раз крупнее, чем те, которые должны возникнуть в таких условиях. Другая гипотеза — конденсация углерода в облаках межпланетного газа и пыли, но в этом случае кристаллы были бы еще меньше.

Третья и самая правдоподобная версия состоит в том, что кристаллы сформировались в протопланете до того, как она столкнулась с другим небесным телом и разрушилась. По расчетам экспертов, эта протопланета должна была быть не меньше Меркурия.

По инф. rosbalt.ru

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