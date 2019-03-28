Списание долгов по кредитам у пенсионеров

Как часто вам приходилось читать такие обращения: «Не хватает денег на покупку или ремонт? Есть простое решение. Кредит для пенсионеров наличными! У нас вы сможете получить средства и осуществить свои мечты. Все, что вам нужно, - приехать к нам в офис или оставить заявку на сайте. Менеджер оформит все документы, и вы сможете пользоваться предоставленными вам средствами». Звучит заманчиво, и многие доверчивые наши сограждане в возрасте поддались таким увещеваниям и взяли такие кредиты. А в итоге приходиться выплачивать существенные ежемесячные суммы соизмеримые с размером пенсией. А жить то на что-то надо, заплатить квартплату, купить лекарства, купить продукты. А тут еще и грабительский кредит со скрытыми страховками. И получается не жизнь, а существование.

Так проходит полгода-год и приходит понимание, что так больше нельзя. Что же делать?

Есть решение - воспользоваться правом на списание долгов через процедуру банкротства.

Да, именно так, с 2015 года действует закон, позволяющий в тяжелой ситуации избавиться от долгового бремени, по-простому «списать долги».

Звучит невероятно, тем более у многих людей из старшего поколения такая формулировка «списать» вызывает удивление и поиск подвоха. Но нет, это вполне законно и самое главное действительно осуществимо, вот уже более сотни тысяч пенсионеров воспользовались такой возможностью и никому ничего не должны. Не стоит беспокоиться за банки – все кредиты, выдаваемые ими застрахованы и даже в таком ситуации банк остается «не в накладе».

Главное, что нужно знать, чтобы воспользоваться этим правом:

По закону у должника не могут отобрать единственное жилье (оно неприкосновенно). Дело о банкротстве физ. лица рассматривается в Арбитражном суде по месту регистрации. Кроме суда в деле принимает участие так называемый «финансовый управляющий». Минимальная сумма всех долгов для подачи на банкротство составляет от 250 т.р. Минимальные сроки, которое займет все дело от подачи до списания – примерно 6 месяцев.

Есть ли последствия после банкротства?

Никаких ограничений в повседневной жизни нет, вы сможете воспользоваться услугами банков, а также государственных услугами без ограничений.

Чтобы пройти весь путь списания долгов важно найти грамотного юриста со специализаций на сопровождении процедур банкротства. Не забудьте получить предварительную консультацию по процедуре банкротства физического лица у такого юриста.

Вот примерный перечень вопросов, который стоит задать ему: что важно учесть именно в вашей ситуации, какие возможны риски процедуры, и как их минимизировать, с каким финансовым управляющим налажено сотрудничество, как вам правильно получать пенсию, есть ли рассрочка оплаты, фиксированная ли стоимость юридического сопровождения.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ