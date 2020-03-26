События беттинг-сегмента: Не все букмекерские конторы РФ будут закрыты из-за коронавируса, предложения от БК Мелбет и другие новости

По мнению юриста и учредителя компании «Правовая линия» Марии Лепщиковой, не во всех федеральных субъектах закроют наземные пункты приема ставок (ППС). Приостановление деятельности букмекеров будет выборочным, в зависимости от необходимости приостановить распространение коронавируса в тех районах. 24 марта в России опубликовали документ, где изложены нормы, позволяющие не допустить попадание вируса на территорию страны. Согласно документу, должны быть временно закрыты ночные клубы, казино, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Местные власти рассматривают вероятность и запрета курения кальянов в ресторанах. Следить за выполнением ограничений поручено Роспотребнадзору. На основании документа, субъекты РФ имеют право самостоятельно закрывать небезопасные заведения по своему усмотрению. Эти правила не распространяются на всю страну и могут отличаться в зависимости от региона. Поэтому наземные БК продолжат работать в привычном режиме.

Преимущества онлайн-ставок

Пока есть вероятность распространения коронавируса, любители азартных игр и спортивных ставок предпочитают продолжать развлекаться через интернет. При этом можно использовать обычный смартфон или ноутбук. Хорошо себя зарекомендовала БК Мелбет, которая предлагает широкий выбор спортивных линий и возможность получить дополнительные бонусы. Воспользовавшись услугами онлайн-букмекера игроки могут просматривать матчи в прямом эфире и в любое время сделать ставку на фаворита. После прохождения регистрации игрокам предлагается получить бонус, подтвердив свои персональные данные. Постоянные пользователи советуют не пренебрегать дополнительными поощрениями, способными в разы увеличить выигрыш.

К чему приведёт закрытие ППС?

В случае ухудшения ситуации закроются все наземные БК. Многие из них останутся доступными онлайн, сократив свои финансовые потери. Эксперты пока не могут с точностью сказать, кто понесёт больше убытков — офлайн- или онлайн-сектор. Однако один из ведущих деятелей гемблинг рынка РФ Николай Оганезов рассказал о предстоящих сложностях букмекеров. Конторы обязаны выплачивать налоговые отчисления и минимальный ежеквартальный размер сбора, которые пока не отменили. В связи с этим, биржи страдают от нехватки клиентов. Одна из букмекерских контор 888.ru даже заявила о временном прекращении своей деятельности.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...