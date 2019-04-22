ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Шла девочка по пляжу. И нашла зуб. А зубу — три миллиона лет...
По инф. rosbalt.ru   
22 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Американская школьница нашла клык акулы-мегалодона, вымершей миллионы лет назад. Находку девочка обнаружили на пляже в штате Северная Каролина.

Шла девочка по пляжу. И нашла зуб. А зубу — три миллиона лет...

Девочка прогуливалась с семьей по пляжу округа Онслоу и заметила необычный предмет. Он напоминает огромный клык акулы. Находку передали специалистам. По предварительным оценкам, найденному зубу около трех миллионов лет.

Считается, что мегалодон — это вид вымерших акул из семейства Otodontidae, вес которых достигал 47 тонн, а длина — 18 метров. По ссылке - еще новости из мира животных (не только вымерших)...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
 