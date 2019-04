Шла девочка по пляжу. И нашла зуб. А зубу — три миллиона лет...

Американская школьница нашла клык акулы-мегалодона, вымершей миллионы лет назад. Находку девочка обнаружили на пляже в штате Северная Каролина.

Девочка прогуливалась с семьей по пляжу округа Онслоу и заметила необычный предмет. Он напоминает огромный клык акулы. Находку передали специалистам. По предварительным оценкам, найденному зубу около трех миллионов лет.

A girl who spent her spring break at the beach came across a megalodon shark tooth, which could be about three million years old. https://t.co/Rjqji9go1K pic.twitter.com/6PKKmh3gi2