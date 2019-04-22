Шла девочка по пляжу. И нашла зуб. А зубу — три миллиона лет...

Американская школьница нашла клык акулы-мегалодона, вымершей миллионы лет назад. Находку девочка обнаружили на пляже в штате Северная Каролина.

Девочка прогуливалась с семьей по пляжу округа Онслоу и заметила необычный предмет. Он напоминает огромный клык акулы. Находку передали специалистам. По предварительным оценкам, найденному зубу около трех миллионов лет.

A girl who spent her spring break at the beach came across a megalodon shark tooth, which could be about three million years old. https://t.co/Rjqji9go1K pic.twitter.com/6PKKmh3gi2 — WSVN 7 News (@wsvn) April 19, 2019

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Считается, что мегалодон — это вид вымерших акул из семейства Otodontidae, вес которых достигал 47 тонн, а длина — 18 метров. По ссылке - еще новости из мира животных (не только вымерших)...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ