Сфера азарта: В России вступил в силу новый закон для защиты гемблинга, новости официального сайта Джойказино онлайн и другие события

Согласно закону, вступившему в силу 28 марта, Банк России будет аннулировать лицензии владельцев ценных бумаг, которые имеют нелегальный игорный бизнес. Новые правила помогут исключить незаконные организации и обезопасить население от негативного воздействия подобных заведений. В случае нарушения проведения лотерей и организацию незаконных азартных игр, владельцы ценных бумаг потеряют право предоставлять гемблинг-услуги.

Как отметил министр финансов Алексей Моисеев, незаконная деятельность раньше велась скрытно под видом лотерей и бинарных опционов. Теперь легально сыграть в игровые автоматы можно только в специально отведенных для этого местах, где размещена вся необходимая информация о возможных рисках и банковских гарантиях. При этом следует иметь при себе документы, без которых выигрыш не будет выдан.

Чтобы не тратить время на поиски таких мест, можно воспользоваться услугами легальных онлайн-казино, где также предоставляется широкий выбор азартных игр. Посетив официальный сайт Джойказино онлайн, можно быстро пройти регистрацию и пополнить счет, выбрав более удобную платёжную систему. Таким же образом осуществляется и вывод средств.

Первый раз подав заявку на вывод выигрыша администрация может запросить проверку персональных данных игрока. Понадобится выслать скан паспорта, но обычно это не занимает много времени. Все личные данные надежно защищены системой, поэтому можно не беспокоиться об утечке информации. Преимущества онлайн-казино и в том, что они предоставляют возможность играть бесплатно выбрав демо-версии. Постоянным пользователям часто начисляются дополнительные бонусы и щедрые поощрения.

В России также планируется ввести обязательное установление личности посетителей казино. Это касается всех игорных зон страны. Закон ещё должен быть рассмотрен в Госдуме и если он будет принят, казино обяжут требовать с клиентов указывать в бланке отчётности свои личные данные, такие как ФИО, серию паспорта или ИНН. Данные будут перенаправлены в налоговые службы для идентификации пользователей.

На сегодняшний день такая проверка уже проводится для участников лотерейных розыгрышей, чтобы исключить проведение финансовых махинаций или финансирование терроризма. Для клиентов букмекерских контор будет действовать упрощенная идентификация, направленная на сокращения приёма ставок нелегальных БК.

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