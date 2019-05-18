Секреты вкусной выпечки

Наверняка у любой домохозяйки обязательно есть в своем арсенале фирменные рецепты приготовления вкусной выпечки, будь это пирог, домашнее печенье (например, такое, как на cook-dom), тортик или пирожные. В принципе, откуда они взялись, не так уж и принципиально: нашли ли вы их в кулинарной книге или журнале, получили от мам или бабушек или даже нашли в интернете. Самое главное, чтобы рецепт понравился вашим домочадцам или друзьям, которые придут к вам в гости. Ведь нам так часто хочется приготовить для домашних и знакомых что-нибудь необычное, оригинальное и безумно вкусное.

Прежде всего, нужно сказать, что мучные изделия, сделанные в домашних условиях, безусловно имеют ряд неоспоримых преимуществ перед магазинной выпечкой. Во-первых, она обладает более богатыми вкусовыми качествами, во вторых, не содержит вредных для здоровья пищевых добавок, которые добавляют в магазинную выпечку. Конечно, такими ваши пироги будут только лишь в том случае, если подходить к делу рационально и по-настоящему любить сам процесс приготовления пищи.

В наше время на любой из пекарен производители к сожалению больше заботятся о прибыли, которой им может принести производство разных мучных изделий, чем об их высоком качестве. Каждое из предприятий старается как можно больше урезать объем средств и времени, которые нужно потратить на процесс покупки материалов для производства, и на собственно, само изготовление продукта. Тут конечно сам собой напрашивается вывод, что никто из изготовителей фабричной выпечки никто не будет заботиться о состоянии вашего здоровья, а наоборот, будут лишь стараться заставить вас потратить как можно больше средств, покупая их продукцию.

Например, многие кондитерские фабрики могут добавлять вместо обычной соды, нужной для того, чтобы выпечка стала более пышной, добавляют в тесто синтетические разрыхлители, а так же синтетические красящие пигменты, для придания изделиям более яркого цвета. Когда мы выпекаем изделия из теста дома, мы сами покупаем ингредиенты для наших блюд, и можем быть уверенными в их качестве. Выпекая пироги, нам и в голову не придет добавлять в наше тесто каике нибудь искусственные порошки, ароматизаторы или красители. Для начинки хозяйки будут использовать только лучшие продукты - фруктовое пюре, домашнее молоко, яйца и масло.

Поэтому не стоит переживать, что может что-то не получится на кухне, беритесь за готовку смело, вооружившись всеми этими советами, и результат вас точно не разочарует.

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