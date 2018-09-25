Санаторий + зима = формула удачного отдыха

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Казалось бы, что можно делать зимой в санаториях? Холод, скука смертная, да еще и вокруг ни души. Кому, как не VETLIVA, эксперту по отдыху в Беларуси, развенчивать эти мифы?
Почему именно зима?
За такой выбор говорят сразу несколько плюсов:
- Возможность отдохнуть подешевле. Понятно, что на отдыхе экономить не стоит, но если получается купить горящую путевку, это приносит удовлетворение. А представьте, что при этом еще и есть выбор, куда поехать! Именно так и работает отдых зимой в санаториях Беларуси. При бронировании путевок, например, в санатории «Юность», «Боровое» и «Приозёрный» вас ждут ощутимые скидки и цены гораздо ниже, чем летом.
- Толп отдыхающих вы здесь не встретите. Действительно, зимой в санаториях находится гораздо меньше людей, поэтому ни очередей на процедуры, ни в ресторане не будет.
- Отличная погода — вы только посмотрите, какая красота вокруг!
Большинство белорусских здравниц располагается в самых живописных уголках Беларуси: на берегу Минского моря («Юность»), возле великолепных озер («Ружанский», «Спутник»), а санаторий «Неман-72» и вовсе окружен Августовской пущей. Не забудьте только взять с собой теплые вещи — гулять можно и нужно очень много, наслаждаясь чудесным свежим воздухом. А если холод вам категорически не по душе — большинство санаториев позаботились о комфорте отдыхающих. Ходить на процедуры можно по крытым отапливаемым переходам, например, как в санаториях «Шинник», «Альфа Радон» и «Веста».
- Не забывайте, что санатории предлагают не просто отдых. Комплекс лечебно-оздоровительных процедур, который здесь можно пройти, это отличный шанс повысить иммунитет и уберечь организм от вирусов.
- Возможность отдохнуть всей семьей. Вот уж кто развлечется по полной программе, так это Ваше чадо! Пока Вы нежитесь на спа-процедурах, дети будут под бдительным присмотром квалифицированных воспитателей и аниматоров. Во всех санаториях, таких, как детский оздоровительный центр «Колос» и «Чайка», предусмотрены и детские комнаты, и детские каналы и даже специальное меню для детей.
А во многих еще и собственный аквапарк есть.
- Не надо ломать голову над тем, где встретить Новый год. В большинстве белорусских санаториев готовят масштабные праздники с роскошным застольем и увлекательной программой.
Скучать вам точно не придется!
Кстати, а в санатории «Веста» еще и свой горнолыжный спуск есть. Любители зимних видов спорта оценят его по достоинству.
Резюмируем: ехать однозначно стоит
Все еще остаются сомнения? Напрасно! Многие люди, приехав в санатории Беларуси в первый раз, возвращаются в полюбившиеся здравницы каждый год. Возможно, это станет и для вас доброй традицией — главное не побояться и рискнуть.
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