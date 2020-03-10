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Рынок автомобилей: полезная информация о ремонте, автозапчасти от сети магазинов «Тополек» и онлайн-тренинги от Bosch
Ксения ДАВЫДОВА   
10 Марта 2020 г.
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Рынок автомобилей: полезная информация о ремонте, автозапчасти от сети магазинов «Тополек» и онлайн-тренинги от Bosch

В своевременном ремонте и техобслуживании нуждается каждый автомобиль, даже самый надежный, и поэтому вопрос об автозапчастях время от времени встает перед любым владельцем транспортного средства. Рынок запчастей сейчас насыщен товарами различного качества от широкого перечня производителей. Запасные элементы могут быть новыми или бывшими в употреблении.

Где приобрести – вариантов достаточно: на авторазборках, в интернет-магазинах, в специализированных точках продаж. Если необходимо приобрести инструмент для авто в Энгельсе (съемники, метизы, ключи, домкраты, отвертки и т.д.) или, к примеру, купить чехлы на сиденья автомобиля, можно рассмотреть сеть магазинов автозапчастей «Тополек». На сайте сети представлена вся подробная информация, также можно здесь и коврики в салон автомобиля купить, и другую полезную продукцию. Существует комфортная услуга по доставке запчастей по Саратову и Энгельсу, то есть даже и передвигаться без необходимости клиенту никуда не надо.

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Тем, кто задействован в работе на станциях технического обслуживания, а также продавцам автозапчастей, желающим повысить свою компетенцию, будет небезынтересно узнать, что компания Bosch анонсировала цикл вебинаров, посвященных автомобильным компонентам производителя. Мероприятия объявлены бесплатными. На виртуальных тренингах представители учебного центра компании расскажут о товарных линейках запасных частей производителя, нюансах их применения, об упаковке и маркировке, гарантийной программе Bosch, о способах отличить поддельные запчасти от оригинальных. В конкретике речь будет вестись речь об элементах тормозных систем, фильтрах, светотехнике и т.д.

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До конца апреля обеспечены запасными частями в компании КамАЗ. Там отметили, что в случае перебоев с поставками ряда комплектующих из КНР может быть введена неполная рабочая неделя.

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В компании Nissan, поскольку китайские заводы возобновили поставки вовремя, работают в штатном режиме. Предприятие бренда находится в Санкт-Петербурге, на заводе приостановок производства не ожидается. Принято решение о работе в одну смену, но причина здесь не в эпидемии коронавируса, а в общем падении спроса на автомобили. Как только ситуация со спросом нормализуется, завод перейдет на обычный график работы.

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Оказывается, ключи зажигания в автомобилях Porsche расположены слева. Сделано это потому, что изначально авто этой марки были гоночными. А такое расположение давало водителям преимущество – сэкономить некоторое время на старте.

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