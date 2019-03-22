Разгадана тайна Джека-потрошителя? У науки есть сомнения...

"Джек-потрошитель убил по меньшей мере пять женщин. По сей день никому неизвестно, кто же скрывался за этим псевдонимом. Эксперты утверждают, что разгадали эту тайну - однако их исследование вызывает значительные сомнения", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Юлия Мерлот.

Согласно ДНК-анализу, проведенному учеными, убийцей являлся 23-летний парикмахер Аарон Косминский. "Яри Лоухелайнен из Ливерпульского университета им. Джона Мурса и Дэвид Миллер из Лидского университета изучили шелковый платок, который якобы был найден рядом с четвертой жертвой серийного убийцы Кэтрин Эддоус. На платке имеются пятна, предположительно, от крови и спермы. (...) Лоухелайнен и Миллер взяли образцы ДНК с платка и сравнили их с информацией банка генетических данных. Как пишут ученые в научном журнале Journal of Forensic Sciences, основное внимание в исследовании было уделено фрагментам так называемой митохондриальной ДНК, наследуемой по материнской линии. Согласно анализу, изученные образцы совпадают с ДНК живых потомков Эддоус и Косминского", - передает издание.

Однако это исследование вызвало критику со стороны других ученых, продолжает Мерлот. Так, британский генетик Адам Рутефорд выразил неуверенность в том, что платок Эддоус вообще был надет на ней на момент убийства. "По его словам, имеются фотографии людей, которые позируют с этим платком в руке. Платок трогали и родственники жертвы", - говорится в статье.

Сомнения по поводу исследования выразила и генетик Тури Кинг. Она заявила, что "в исследовании больше дыр, чем в швейцарском сыре", подчеркнув отсутствие в нем важных данных, например, информации о лаборатории, которая проводила ДНК-анализ. "К тому же, по ее словам, митохондриальная ДНК не подходит для того, чтобы сопоставлять генетический материал преступника мужского пола с его потомками. Эта ДНК наследуется по материнской линии. То есть теоретически с помощью нее можно определить потомков убитой женщины, однако ученые утверждают, что обнаруженная ими митохондриальная ДНК подходит к потомкам убийцы - при том, что они ее вовсе не наследовали", - указывает издание.

Ученые не впервые пытаются определить личность Джека-потрошителя, отмечает Мерлот. Некоторые исследования указывали даже на то, что Джек-потрошитель мог быть женщиной. Тем не менее, ни одно исследование пока не смогло устоять перед критикой. "Вопрос о личности Джека-потрошителя останется непроясненным, в этом я уверен", - передает Der Spiegel слова генетика Рутефорда.

Перевод Inopressa.ru

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