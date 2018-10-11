Райская Доминикана: как провести время туристу и советы бывалых

Вы бывали когда-нибудь на Гаити? А конкретно в Доминикане, республике, находящейся в восточной части этого острова? Если нет, то обязательно посетите. Такой совет дают те путешественники, которые уже совершили вояж в эту удивительную страну.

Тропическая Доминикана привлекает туристов со всего мира возможностью провести здесь время, полное романтики, приобрести красивейший бронзовый загар, полюбоваться изысканными красотами природы и искупаться в чистейших водах Атлантики. На острове предлагается самый разнообразный отдых, который будет интересен и взрослым парам, и семьям с детьми, и молодоженам, и путешествующим в составе групп или поодиночке. Поражает разнообразие экскурсий, которые могут выбрать для себя и своей компании туристы. Большой пакет предложений, к примеру, размещен здесь: https://romcola.net/excursii/. Пляжи, водопады, пещеры и пещерные озера, горы, красивейшая с богатым историческим наследием столица Санто-Доминго, серфинг, подводный скутер, парк обезьян, конная прогулка, полет над Доминиканой - это и многое другое можно позволить себе, посетив государство и заказав экскурсии в нем.

Если желание и возможности провести время в Доминикане совпали и путешествие состоится, стоит ознакомится с многочисленными советами, которые дают бывалые туристы менее опытным "собратьям" в части путешествия в эту страну.

Например, в ручную кладь обязательно нужно положить легкую одежду, так как по прилету туриста будет ждать немыслимая жара.

Если за территорию отеля выходить не планируется, то местная валюта может и не понадобиться. А вообще доллары (рубли брать не стоит) на местные деньги лучше обменивать в банках.

Легкую приличную одежду помимо купальников, маек и шорт нужно в путешествии иметь, потому что рестораны местных отелей ревностно относятся к соблюдению постояльцами дресс-кода.

Ничего ценного на кроватях оставлять не надо, это может быть расценено как чаевые и взято с собой.

На туристических рынках как правило цены весьма завышены. Потому нужно помнить золотое правило рынка - торговаться, торговаться и еще раз торговаться. И при хорошем раскладе стоимость покупки можно будет уронить до 50%.

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В Доминикане много интересного, например, здесь можно лицезреть, как на одном мотоцикле едут сразу четыре или пять человек.

Доминикана - островное государство, но плавание здесь не очень популярно и многие жители поэтому не умеют это делать.

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