Прожиточный минимум для пенсионеров установлен в 8,4 тыс. рублей

Размер прожиточного минимума за III квартал 2017 года для всех групп населения определён Правительством РФ. На основании этих цифр традиционно будут устанавливаться критерии нуждаемости граждан в социальной помощи от государства, пишут «Аргументы Недели» .

Фактически размер прожиточного минимума остался на том же уровне, что и во втором квартале. Его колебания крайне незначительны и по разным категориям населения (работающие граждане, пенсионеры, дети) изменился на сумму от 3 до 20 рублей как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Причиной таких незначительных колебаний, если верить объяснениям правительства, стали рекордно низкая инфляция (чуть более 3%) и, как следствие, незначительный по статистическим показателям рост цен на товары и услуги.

Таким образом, прожиточный минимум установлен:

для трудоспособного населения на уровне 10,3 тыс. рублей;

для пенсионеров – 8,4 тыс. рублей;

для детей – 10,1 тыс. рублей.

Напомним, что регионы вправе устанавливать свой собственный размер прожиточного минимума, но не ниже общегосударственной планки.

По инф. «Аргументы Недели»

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