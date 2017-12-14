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Прожиточный минимум для пенсионеров установлен в 8,4 тыс. рублей
|По инф. "Аргументы Недели"
|14 Декабря 2017 г.
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Размер прожиточного минимума за III квартал 2017 года для всех групп населения определён Правительством РФ. На основании этих цифр традиционно будут устанавливаться критерии нуждаемости граждан в социальной помощи от государства, пишут
Фактически размер прожиточного минимума остался на том же уровне, что и во втором квартале. Его колебания крайне незначительны и по разным категориям населения (работающие граждане, пенсионеры, дети) изменился на сумму от 3 до 20 рублей как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Причиной таких незначительных колебаний, если верить объяснениям правительства, стали рекордно низкая инфляция (чуть более 3%) и, как следствие, незначительный по статистическим показателям рост цен на товары и услуги.
Таким образом, прожиточный минимум установлен:
Напомним, что регионы вправе устанавливать свой собственный размер прожиточного минимума, но не ниже общегосударственной планки.
По инф.
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