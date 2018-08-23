Продажи шин Viatti увеличились на 60% по итогам I полугодия

Шинный комплекс KAMA TYRES подвёл итоги первого полугодия 2018 года. Бренд Viatti стал одним из лидеров по росту продаж в натуральном выражении среди предприятий комплекса. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продаж шин Viatti выросли на 60%. Данный показатель учитывает только реализацию на рынке России и не включает первичную комплектацию и экспорт.

Шины под брендом Viatti представили на российском рынке в 2010 году. Ассортимент состоит из 8 линеек, в их числе – легкогрузовые шины. Всего Viatti включает в себя 180 товарных позиций. Модели отличаются выгодным соотношением цены и качества в своём сегменте, а также обеспечивают высокие потребительские характеристики, комфорт и уверенность на дороге при разных погодных условиях.

С 2010 года продукция завоевала доверие простых автовладельцев и мировых автопроизводителей: компания поставляет шины Viatti на российские заводы Volkswagen, Skoda и Ford.

«Наша долгосрочная стратегия направлена на продвижение и укрепление позиций шинного бренда Viatti на отечественном рынке. Мы уверены в качестве нашей продукции. На всю линейку бренда действует расширенная гарантия качества сроком на 1 календарный год с момента продажи. Гарантия предоставляется бесплатно при приобретении комплекта из четырёх штук одного типоразмера или модели автомобильных шин Viatti», – рассказывает Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама».

Помимо этого при покупке комплекта из 4 легковых или 4-6 легкогрузовых зимних шин Viatti действует спецпредложение «Шиномонтаж от Viatti». Акция (https://www.viatti.ru/ru/news/180710/) действует с 15 августа по 30 ноября 2018 года на территории Казахстана и Российской Федерации.

Справка

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

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