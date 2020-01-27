Почтовый индекс: сделано в СССР

Почтовые индексы давно стали неотъемлемой частью мировых почтовых служб. Их назначение – облегчить сортировку писем, бандеролей и посылок, ведь каждый код строго соответствует месту назначения корреспонденции. Однако не многим известно, что первые в мире почтовые индексы появились в Украинской ССР. Новшество было введено в 1932 году. Первые почтовые индексы содержали код в порядке, где вначале указывалось число, потом буква и снова число, например, «14У8», где буква «У» обозначала Украину.

Советская власть настойчиво пропагандировала это полезное нововведение и добилась своего: не знать свой почтовый индекс считалось признаком отсталости. Сейчас можно без проблем узнать индекс с точностью до дома, просто заглянув в интернет, например, на сайт Хелпиндекс, а в прежние времена узнать код своего района можно было в почтовом отделении или из специального справочника. Кстати, первый такой справочник вышел в 1932 году в Харькове, в ту пору он был столицей Украины – родины почтового индекса.

Вслед за СССР систему почтового индексирования ввела Германия, это случилось в 1941 году, и лишь с 1960-х индексная система охватила весь мир. Сейчас она применяется в 192 странах, которые входят в состав Всемирного почтового союза – международной организации, образовавшей единое почтовое пространство для облегчения доставки корреспонденции.

Привычный каждому из нас шестизначный индекс был принят в 1971-м в СССР. Наш российский почтовый код включает в себя город (три первые цифры) и определённое почтовое отделение (последующие три цифры). Исключения сделаны только для Москвы и Санкт-Петербурга, где применяются несколько кодов для обозначения города.

Иностранные почтовые индексы отличаются по своей форме и порядку и месту указания. В Европе, как правило, индекс указывается перед названием города, однако в англоязычных странах индекс пишется после, занимая последнее место. В кодах целого ряда стран используются и буквы, и цифры. Кстати, в столице Англии городской индекс содержит букву, обозначающую сторону света – W (Запад), E (Восток), N (Север), S (Юг), SW (Юго-Запад) и тому подобное. Такое уточнение, как считается, упрощает работу сортировщиков почты.

Иногда специальные почтовые индексы вводятся для крупных организаций, регулярно получающих большую массу корреспонденции – в основном правительственных организаций и больших компаний.

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