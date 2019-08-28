Победителей первого этапа конкурса «Народный тест шин Viatti» наградили памятными призами

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвёл итоги первого этапа всероссийского конкурса «Народный тест шин Viatti». В числе победителей – народные эксперты, представившие на суд жюри свои видео и набравшие наибольшее количество просмотров и комментариев. Также одного из призеров выбрала специальная комиссия. В её состав вошли представители компании.

Победителем в номинации «Самое охватное видео» стал Дмитрий Назимов из Пскова. Его ролик набрал больше всего просмотров во всех официальных сетях шинного бренда Viatti. Звание «Самое резонансное видео» по итогам первого этапа присудили Дмитрию Крутову из Ульяновска. Его видео-отзыв оказался в лидерах по количеству лайков, репостов и комментариев. Кроме того, представители предприятий KAMA TYRES высоко оценили отзыв Дениса Луцкина из Читы. Всех номинантов наградили памятными призами от Viatti.

Всероссийский конкурс «Народный тест шин Viatti» стартовал 8 июля 2019 года. Он продлится два месяца: победителей объявят до 15 сентября 2019 года. Всего в первом этапе приняли участие 9 автовладельцев из разных регионов России. Итоги второго этапа организаторы подведут с 26 по 31 августа.

«Народные эксперты подвергли продукцию бренда Viatti достаточно серьезным эксплуатационным испытаниям: осуществляли разгон в грязи и на гравии, по мокрым и сухим поверхностям, резко тормозили на песке и многое другое. И как показали первые промежуточные итоги проекта – наши шины успешно прошли все этапы тестирования. Мы поздравляем победителей и благодарим всех тех, кто решил принять участие в конкурсе», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Справка

Подробная информация о конкурсе: https://vk.com/viattipublic?w=wall-71453326_31597

С правилами конкурса и сроками проведения можно ознакомиться: https://vk.com/doc1166952_506274878?hash=8c591d68345fdaa63c&dl=d94487f7088b4ce0c3

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ