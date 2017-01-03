Пенсионный возраст в России пошёл на повышение

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Быть госслужащим стало не так выгодно, как раньше. Для этой категории работников увеличили пенсионный возраст, а правила получения "специальной" пенсии сделали более жесткими. Закон об этом вступил в силу с 1 января 2017 года, пишет "Российская газета".
Что в нем нового. Во-первых, уже с этого года пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих начал расти, прибавляя по полгода в год - и так до тех пор, пока не достигнет уровня 63 года для женщин и 65 для мужчин. Таким образом эти планки будут достигнуты в 2026 и в 2032 годах. А в 2017 году мужчины из числа госслужащих пойдут на пенсию в 60 лет 6 месяцев (вместо 60 лет), а женщины, соответственно, в 55 лет 6 месяцев.
Во-вторых, до вступления закона в силу для получения "особой" пенсии нужен был стаж госслужбы не менее 15 лет. Теперь он тоже начал прибавлять по полгода в год - пока не достигнет планки в 20 лет.
Таким образом, в новом году минимальный стаж для пенсии госслужащего будет 15,5 года, в 2018 - 16 лет. Граница в 20 лет будет достигнута в 2026 году.
При этом как по "старому" закону, так и по новому, претендовать на пенсию госслужащего может только человек, уходящий на нее с работы в госведомстве. А если у человека стаж госслужбы хоть 30 лет, а последние годы он работал в коммерческой структуре, "особая" пенсия ему уже не положена.
Кстати, пенсия госслужащего не так уж и привлекательна, как может показаться на первый взгляд. Если человек состоял на госслужбе минимально положенный срок, ему полагается пенсия в размере 45 процентов от оклада (надбавки и премии - не в счет). За каждый последующий год прибавляется по три процента, но максимум - 75 процентов. Оклады у федеральных госслужащих невысокие. Например, на сайте Минтруда России указано, что самый высокий оклад - у замминистра - 9500 рублей в месяц. Самый низкий - у специалиста первого разряда - 3700 рублей.
Когда человек выходит на заслуженный отдых, ему рассчитывается обычная страховая пенсия и пенсия госслужащего. Потом они сравниваются. Если страховая оказывается выше, она и платится. Если "специальная" превалирует, то разница прибавляется к страховой. Средний размер "надбавки" получается 1800 рублей.
Еще одно нововведение касается депутатов и сенаторов. Речь идет тоже о минимальном стаже работы для получения прибавки к страховой пенсии. Раньше для этого было достаточно быть членом парламента один год. Теперь - пять. Этого хватит для пенсии в сумме 55 процентов от оклада. А для получения максимальной - в 75 процентов - нужно быть парламентарием не менее 10 лет (было три)
Изменения не распространяются на тех, кто уже вышел на пенсию.
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