Памятники из гранита: вечная красота и признательность

Гранит – самый долговечный природный камень, известный человечеству. Благодаря своей высокой плотности он выдерживает ветра, дожди и испепеляющий зной, не впитывает влагу, не стирается от времени, и при этом отличаясь той благородной скупой красотой, что единственно уместна для могил и усыпальниц. До начала ХХ века гранит был камнем великих правителей и героев. На протяжении столетий мавзолеи и кладбищенские крипты из камня, символизирующего вечность, были признаком исключительно высокого статуса людей, в честь которых они были воздвигнуты. До нынешней поры они вызывают восхищение и трепет. Но на протяжении веков человечеству не давал покоя вопрос: как быть с теми достойными людьми, кто определенно заслужил высокий почет и вечную память близких, но не удостоился памятника из гранита лишь по причине дороговизны материала?

Изготовление памятника – сложный и трудоемкий процесс. Он включает в себя добычу камня в карьерах и доставку за многие тысячи километров в специальные мастерские, где гранитные блоки распиливаются на куски, а затем подвергаются технологической обработке. Камню придается необходимая форма, производится шлифовка. Все вместе формирует высокую цену, которая отличает гранитные памятники.

К счастью, современные технологии сделали гранит доступным для всех, кто действительно стремится увековечить память своих близких на высоком уровне. Так, московская компания «Помни меня» предлагает классические образцы гранитных памятников по цене от 5900 рублей. Стоимость зависит от качества материала, сложности исполнения, размера надгробия и других особенностей.

Из важнейших факторов, определяющих выбор памятника, первостепенное значение имеет материал. В каждой ритуальной мастерской можно приобрести памятник из искусственного камня. Стоимость такого материала существенно ниже натурального, но есть большой недостаток: искусственный гранит быстро разрушается.

Из натуральных камней наиболее популярен габбро-диабаз. Его сорта разнятся в зависимости от мест, где он добывается.

Китайский габбро обычно из очень несовершенного мягкого сырья. Чтобы скрыть природные погрешности камня, его подвергают термообработке и закрашивают в густой черный цвет, однако со временем краска сходит, и погрешности фактуры становятся очевидными. Кроме того, китайский габбро плохо переносит наши морозы, и стоит он совсем не дешево.

Украинский габбро содержит примеси железа, гравировка на памятниках из такого гранита со временем покрывается налетом ржавчины.

Идеальным для российских условий считается карельский габбро. Он имеет превосходную фактуру, устойчив к перепадам температур. Нанесенные на его поверхность гравировки сохраняются в прекрасном виде на протяжении десятков лет.

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