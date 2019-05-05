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Отдых в Крыму: частный сектор, друзья или курортная сеть, где все включено
Ксения ДАВЫДОВА   
05 Мая 2019 г.
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Отдых в Крыму: частный сектор, друзья или курортная сеть, где все включено

Популярным местом отдыха россиян в числе других считается и Крым. Люди, среди которых немало пенсионеров, выбирают этот полуостров за прекрасный климат, поражающие красотой и экзотикой растения, уютные пляжи и ласковое море. Отдыхать, конечно, можно по-разному. Остановиться у друзей, снять домик в частном секторе и т.п. А если нужны полный комфорт, цены без посредников, хорошая инфраструктура, разнообразные развлекательные проекты, отличные аквазоны и нравится жить по системе "все включено", можно рассмотреть курортную сеть Azovsky.

Частный сектор

Жилье в частном секторе Крыма - популярный выбор. Такие предложения можно найти в любой стороне знаменитого полуострова. Здесь, по сравнению с санаториями и пансионатами, цены гораздо демократичнее, но наверняка за развлечениями нужно будет идти в другие места. Также и кухня - или сам себе выбираешь столовую, кафе и ресторан, или покупаешь продукты и готовишь все, что захочется. Так что и неизвестно, где в итоге получится подешевле. Нужно смотреть и тщательно анализировать.

Домики в частном секторе, а если быть точнее, помещения там находящиеся, постоянно осовремениваются хозяевами. Последние делают более актуальной обстановку, уделяют внимание оснащению техникой. Затрачиваться приходится потому, что существует спрос на комфорт и модные решения - иначе клиенты выберут другие дома.

Подороже предлагается жилье на Южном берегу Крыма. Это традиционное явление. А в целом есть вариант, как сэкономить, подыскивая подходящее жилье. Во-первых, лучше связываться напрямую с хозяевами дома, исключая вторые и третьи руки. И еще снять дом подешевле поможет заблаговременное бронирование, за 3-5 месяцев до предполагаемого числа - оптимально.

Друзья и родственники

У некоторых в Крыму проживают родственники и друзья. Вполне можно пожить какое-то время и у них. Но лучше для этого выделить максимум один-три дня, пока радость встречи еще сильна. А потом... У принимающей стороны - начнутся обычные будни, у приехавших - отдых. Графики жизни в итоге будут совершенно разными, и конечно, и тех, и других что-нибудь начнет раздражать. Не стоит до этого доводить. Можно, как говорилось выше, снять частный дом, рассмотреть современную курортную сеть Azovsky или другие гостиничные комплексы и отели.

Еще некоторые отдыхающие предпочитают снимать квартиры в новых жилых комплексах. Там предлагаются объекты чаще на длительный срок, или можно снять помещение посуточно. Посуточно выгодно снять, к примеру, тем, кто не ориентируется в крымском отдыхе. Тогда за день-два можно будет оглядеться как следует и решить, где же все-таки остановиться, но уже на весь период.

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