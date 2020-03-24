Особенности выбора офисного шкафа

Специальные офисные шкафы используются для хранения документов, в них же можно при необходимости расположить профессиональную библиотеку. Размещенная на полках документация всегда останется в целости и сохранности, а необходимые папки будут под рукой. Сегодня купить такой шкаф можно очень просто, достаточно предварительно определиться, какие документы в нём предстоит хранить, а также понять, в каком помещении ему предстоит стоять. Размеры полок зависят от формата и количества бумаг.

Из истории шкафа

Шкаф в том виде, который известен нам сейчас, появился не сразу, изначально для хранения вещей использовался обычный сундук. Он же выполнял целый перечень иных функций, на нём можно было сидеть, спать, и даже брать с собой в дорогу, как огромный чемодан. Далее он несколько трансформировался: изначально его поставили на торец, после чего установили распашные дверцы, сделали несколько створок - и вот перед нами вполне полноценный шкаф. Самостоятельным предметом интерьера он стал в восемнадцатом веке, с того времени его изготавливали из ценных пород дерева, украшали зеркалами и резьбой. Далее история демонстрирует цикличность, и в наше время первоочередной снова становится функциональность. Учитывая, что современный человек носит одежду в большом количестве, вместительные и мобильные системы хранения становятся более востребованными, так как с их помощью можно экономить жилое пространство по максимуму.

Офисные шкафы для документов

Все модели офисных шкафов, которые представлены в современных мебельных магазинах, хороши всем: они эргономичны и просты, и стоят сравнительно недорого. Среди всех доступных вариантов можно выбрать:

полноразмерные или малогабаритные;

открытые, закрытые либо комбинированного типа;

со стеклянными или глухими дверцами.

Комплектации и конструкции офисных шкафов

Те шкафы, что используются в современных офисах, обеспечивают сохранение не только рабочей документации, но и вещей сотрудников - таким образом в кабинетах можно полноценно поддерживать чистоту и порядок. Немаловажную роль играет такая мебель и в формировании интерьера, так как она является одним из элементов композиции.

Современный ассортимент, представленный на мебельном рынке, позволяет приобрести по привлекательной цене офисный шкаф любых размеров, конфигураций и расцветок. От того, какую конструкцию выберет потребитель, во многом будет зависеть возможность применения мебели формируется, основывается на этом критерии и окончательная цена. В зависимости от назначения офисные шкафы делятся на книжные, предназначенные для библиотеки, документов или верхней одежды. Конструкция их может быть закрытой и открытой либо комбинированной. По высоте они могут быть низкими, высокими либо средними, равно как и по ширине – узкими либо полноразмерными.

Створок у офисного шкафа может быть несколько либо всего одна, все они делятся на распашные либо раздвижные. Дверцы мебели данного типа могут быть остекленными либо оставаться глухими, зашитыми преимущественно древесиной. Для оформления используются различные варианты остекления, оно может быть выполнено на алюминиевом профиле либо быть безрамным.

Внутреннее наполнение также варьируется, сюда могут входить полки, ящики и сквозные ниши.

На сегодняшний день самой востребованный офисной мебелью является та, что поставляется с фабрик России, Италии и Китая, хотя присутствуют на рынке изделия и из других стран. В большинстве своем они изготавливаются из МДФ и ЛДСП высокого качества, дополняясь функциональной фурнитурой. Расценки на офисные шкафы варьируются, это могут быть как премиальные, так и недорогие модели, предназначенные для хранения бумаг. В любом случае, мебель, предназначенная для работы, отличается безупречным исполнением, выглядит презентабельно и демонстрирует превосходные показатели вместительности и практичности.

Офисный шкаф для документов: выбор за вами

Выбрать из всего многообразия, представленного в каталогах интернет-магазинов и в обычных мебельных салонах, подходящую модель офисного шкафа, довольно сложно. Делать это следует в зависимости от определенных критериев. Так, например, закрытые модели стоят дороже, чем те шкафы, которые фасадной двери не имеют. Прямые считаются самыми популярными, так как их можно установить в любом месте помещения, тогда как угловые модели экономят пространство, но их нужно подбирать в зависимости от кабинета. Приставные шкафы имеют свои преимущества, их можно перемещать в другое место, если это потребуется, либо оперативно разобрать в случае переезда. Стационарные встраиваемые модели лишены корпуса и крепятся к стенам, полу и потолку, а потому демонтировать их нельзя.

Дополнительно можно подобрать специальную систему запирания, которая обеспечит защиту важных документов. Если шкаф имеет распашные фасады, то на него можно установить замки с поворотным механизмом и выдвижным язычком, тогда как раздвижные дверцы предполагают монтаж системы запирания с кнопочным поворотным механизмом.

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