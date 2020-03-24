Особенности выбора офисного шкафа

|
Специальные офисные шкафы используются для хранения документов, в них же можно при необходимости расположить профессиональную библиотеку. Размещенная на полках документация всегда останется в целости и сохранности, а необходимые папки будут под рукой. Сегодня купить такой шкаф можно очень просто, достаточно предварительно определиться, какие документы в нём предстоит хранить, а также понять, в каком помещении ему предстоит стоять. Размеры полок зависят от формата и количества бумаг.
Из истории шкафа
Шкаф в том виде, который известен нам сейчас, появился не сразу, изначально для хранения вещей использовался обычный сундук. Он же выполнял целый перечень иных функций, на нём можно было сидеть, спать, и даже брать с собой в дорогу, как огромный чемодан. Далее он несколько трансформировался: изначально его поставили на торец, после чего установили распашные дверцы, сделали несколько створок - и вот перед нами вполне полноценный шкаф. Самостоятельным предметом интерьера он стал в восемнадцатом веке, с того времени его изготавливали из ценных пород дерева, украшали зеркалами и резьбой. Далее история демонстрирует цикличность, и в наше время первоочередной снова становится функциональность. Учитывая, что современный человек носит одежду в большом количестве, вместительные и мобильные системы хранения становятся более востребованными, так как с их помощью можно экономить жилое пространство по максимуму.
Офисные шкафы для документов
Все модели офисных шкафов, которые представлены в современных мебельных магазинах, хороши всем: они эргономичны и просты, и стоят сравнительно недорого. Среди всех доступных вариантов можно выбрать:
- полноразмерные или малогабаритные;
- открытые, закрытые либо комбинированного типа;
- со стеклянными или глухими дверцами.
Комплектации и конструкции офисных шкафов
Те шкафы, что используются в современных офисах, обеспечивают сохранение не только рабочей документации, но и вещей сотрудников - таким образом в кабинетах можно полноценно поддерживать чистоту и порядок. Немаловажную роль играет такая мебель и в формировании интерьера, так как она является одним из элементов композиции.
Современный ассортимент, представленный на мебельном рынке, позволяет приобрести по привлекательной цене офисный шкаф любых размеров, конфигураций и расцветок. От того, какую конструкцию выберет потребитель, во многом будет зависеть возможность применения мебели формируется, основывается на этом критерии и окончательная цена. В зависимости от назначения офисные шкафы делятся на книжные, предназначенные для библиотеки, документов или верхней одежды. Конструкция их может быть закрытой и открытой либо комбинированной. По высоте они могут быть низкими, высокими либо средними, равно как и по ширине – узкими либо полноразмерными.
Створок у офисного шкафа может быть несколько либо всего одна, все они делятся на распашные либо раздвижные. Дверцы мебели данного типа могут быть остекленными либо оставаться глухими, зашитыми преимущественно древесиной. Для оформления используются различные варианты остекления, оно может быть выполнено на алюминиевом профиле либо быть безрамным.
Внутреннее наполнение также варьируется, сюда могут входить полки, ящики и сквозные ниши.
На сегодняшний день самой востребованный офисной мебелью является та, что поставляется с фабрик России, Италии и Китая, хотя присутствуют на рынке изделия и из других стран. В большинстве своем они изготавливаются из МДФ и ЛДСП высокого качества, дополняясь функциональной фурнитурой. Расценки на офисные шкафы варьируются, это могут быть как премиальные, так и недорогие модели, предназначенные для хранения бумаг. В любом случае, мебель, предназначенная для работы, отличается безупречным исполнением, выглядит презентабельно и демонстрирует превосходные показатели вместительности и практичности.
Офисный шкаф для документов: выбор за вами
Выбрать из всего многообразия, представленного в каталогах интернет-магазинов и в обычных мебельных салонах, подходящую модель офисного шкафа, довольно сложно. Делать это следует в зависимости от определенных критериев. Так, например, закрытые модели стоят дороже, чем те шкафы, которые фасадной двери не имеют. Прямые считаются самыми популярными, так как их можно установить в любом месте помещения, тогда как угловые модели экономят пространство, но их нужно подбирать в зависимости от кабинета. Приставные шкафы имеют свои преимущества, их можно перемещать в другое место, если это потребуется, либо оперативно разобрать в случае переезда. Стационарные встраиваемые модели лишены корпуса и крепятся к стенам, полу и потолку, а потому демонтировать их нельзя.
Дополнительно можно подобрать специальную систему запирания, которая обеспечит защиту важных документов. Если шкаф имеет распашные фасады, то на него можно установить замки с поворотным механизмом и выдвижным язычком, тогда как раздвижные дверцы предполагают монтаж системы запирания с кнопочным поворотным механизмом.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В России взлетели вверх продажи презервативов. Оно и объяснимо, так ведь?
Продажи презервативов в России за последнюю неделю резко увеличились, а крупнейший порносайт мира PornHub сделал бесплатным премиум-контент.(Возможно, таким вот образом Россия хотя бы частично решит проблему демографии? Шутим, но и такого расклада исключать нельзя, ведь, может быть, в будущем все будут говорить о детях, зачатых во время великого коронавирусного карантина . - прим. МГ.)
-
Стал известен средний возраст умерших от коронавируса
Вирусологи из немецкого Института Роберта Коха определили, в каком возрасте в среднем наступает смертность от коронавируса. По данным ученых, это преклонный возраст — 82 года.
-
«Я разве идиот?»: Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении наследника
Друг Евгения Петросяна рассказал, что не знает о рождении у юмориста ребенка, а также передал реакцию артиста на данные новости.
-
Мальчишки играли в прятки около трансформатора. Чем игра окончилась, всем понятно...
Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух школьников в Мичуринске, сообщили в региональном управлении СК. Мальчики играли в прятки около трансформаторной будки. (Неужели родители этих мальчишек не говорили им о том, что всем трансформаторы нужно обходить стороной? Но, опять же, дети на то и дети, чтобы запреты нарушать, но не ценой жизни ведь... прим. МГ.)
-
Ушел из жизни автор образов Астерикса и Обеликса
На 93-м году ушел из жизни французский иллюстратор итальянского происхождения Альбер Удерзо. Художник придумал визуальный образ комикс-персонажей Астерикса и Обеликса.
-
Чиновников будут наказывать за оскорбления. Наконец-то!
Российским госслужащим предлагают запретить проявлять презрительное отношение к гражданам и использовать в их адрес оскорбительные высказывания. Законопроект, устанавливающий дополнительные требования к служебному поведению чиновников Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
-
Крымским тюремщикам вводят надбавку к зарплате за особые условия службы
Сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) Крыма и Севастополя будут получать ежемесячную надбавку за особые условия службы. Такая норма содержится в постановлении кабмина, вступающем в силу 24 марта.
-
Почта запустила сервис отправки посылок по номеру телефона
«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона, теперь отправитель может не указывать адрес и ФИО получателя.
-
Филипп Киркоров на карантине смотрит сериалы, готовит сладости и разбирает гардероб
Ситуация с карантином изменила жизнь всех людей, в том числе и знаменитостей. В соцсетях популярный певец Филипп Киркоров рассказал, чем занимается в добровольной изоляции.
-
В Китае не исключают второй волны пандемии
В Пекинской экспертной группе по вирусам допускают повторение эпидемии коронавируса в городах Китая после победы над вспышкой в Ухане.
-
Вот так находка в Турции: солнечные часы, которым 2000 лет!
В Турции археологи при проведении исследований в прибрежном городе Денизли обнаружили хорошо сохранившиеся древние солнечные часы, возраст которых составляет около 2000 лет.
-
Помощь итальянцам — это хорошо, но самим-то она точно не понадобится?
От президента РФ Владимира Путина и правительства РФ требуют отправить врачей не в Италию, а в российские регионы. Петиция, собравшая уже почти 900 подписей граждан, размещена на сайте change.org. Отметим, что в Италию отправлено уже 14 самолетов с военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
-
Люди сейчас могут учиться всю жизнь, и в этом помогает дистанционный формат
Сейчас такое время, что человек учится не только один раз после школы в институте или среднем специальном учебном заведении. Реалии диктуют совершенствовать свои профессиональные знания и навыки в течение всей жизни. Для этого есть много возможностей. И у тех, кто хочет повысить свою профподготовку, и у тех, кто желает получить другое дополнительное образование, не связанное со своей привычной сферой деятельности. Услугу, подходящую и для совершенствующих себя специалистов, и для открывающих в себе новые возможности, можно найти, к примеру, в институтах повышения квалификации. В числе предложений здесь может быть дистанционное обучение педагогическое или иной направленности.
-
В Словакии археологи вскрыли пол церкви. А там монеты 18 века!
В Словакии при проведении реставрационных работ в средневековой церкви в городе Обишовце, недалеко от Кошице, под каменной плитой пола был обнаружен керамический сосуд с 500 монетами внутри.
-
Особенности выбора офисного шкафа
Специальные офисные шкафы используются для хранения документов, в них же можно при необходимости расположить профессиональную библиотеку. Размещенная на полках документация всегда останется в целости и сохранности, а необходимые папки будут под рукой. Сегодня купить такой шкаф можно очень просто, достаточно предварительно определиться, какие документы в нём предстоит хранить, а также понять, в каком помещении ему предстоит стоять. Размеры полок зависят от формата и количества бумаг.
-
О наболевшем: «главный вирус в России — это безответственные бюрократы»
Власти в России вводят все новые формы ограничений в связи с распространением коронавируса. Еще месяц назад они показались бы фантастическими, — тогда казалось, что «до этого не дойдет». Но теперь встает другой вопрос: насколько далеко все может зайти.
-
Динозавры вымерли не только из-за изменений климата, но и из-за темноты?
Новое исследование ученых Коннектикутского университета в США доказало, что при столкновении гигантского астероида с Землей произошли не только климатические изменения, но и выброс сажи в результате пожаров, из-за которого планета на длительное время погрузилась во мрак.
-
И вновь подростков задерживают за подготовку бойни, теперь на Сахалине
Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 года рождения, которые планировали вооруженное нападение на техникум, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
-
Соседка скупила всю гречку и туалетную бумагу? Она ковидиотка!
Covidiot — этот неологизм теперь используется для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса, а также игнорируют рекомендации, касающиеся общественного здоровья или безопасности. Новое слово появилось на сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary.
-
Что важно знать о «домашнем» режиме? Рассказываем
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обязали всех жителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, чтобы защитить их от коронавируса. Как разъяснили в столичном оперштабе, кроме пожилых москвичей оставаться дома должны люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет инсулинозависимый, хронические болезни легких (астма), бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования, перенесшие инфаркт и инсульт. Такой же список действует и в Подмосковье. (Справедливо заметим, что это касается жителей и других регионов, где отмечены случаи заражения коронавирусом. - прим. МГ.)