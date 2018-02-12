Особенности строительства гаража на участке

Гараж – это специальная небольшая постройка для хранения автомобиля. Строительство гаража — это крайне важное событие, поэтому к нему необходимо основательно подготовиться.

Разновидности гаражей

Для того, чтобы узнать больше о строительстве гаражей, необходимо рассмотреть чем они различаются.

По месту расположения:

Отдельно стоящий.

Встроенный, либо пристроенный к дому.

По капитальности:

Капитальный. Строится в специальном месте, положение гаража нельзя изменить (обычно гаражи из кирпича или блоков).

Строится в специальном месте, положение гаража нельзя изменить (обычно гаражи из кирпича или блоков). Сборный. Как правило, выполняется из металла, дерева или сэндвич-панелей и при потребности может быть перемещен специальным краном.

По материалам стен:

Силикатный (реже глиняный) кирпич.

Шлакоблоки.

Металл (при сильных перепадах температуры в таком гараже существенно повышается влажность).

По количеству машиномест:

Одно (как правило).

Два.

Большое количество машиномест (подземные гаражи или гаражные кооперативы).

Выбор места для строительства

При выборе места для постройки гаража следует учесть несколько важных пунктов, чтобы упростить эксплуатацию (выезд и въезд автомобиля, открывание ворот):

Место выбирайте как можно ближе к въездным воротам во двор, причем старайтесь оставить около 5 м перед гаражом для более легкого открывания ворот и чтобы можно было оставить автомобиль не заезжая во внутрь.

Дорога от въездных ворот до ворот строения должна быть без поворотов. Это значительно облегчит въезд в гараж, а также парковку во дворе.

Расстояние от гаража до дома выбирайте 6-7 м, чтобы во время дождя вам легко и быстро можно было добраться до крыльца.

Старайтесь выбрать такое место, чтоб гараж не находился в низине. Это обезопасит от попадания дождевых вод и накопления сырости.

Нельзя, чтобы под строением оказались какие-то коммуникации дома (сети, канализация, вода).

В чем сложность постройки гаража?

Возможность построить гараж на собственном земельном участке совсем не означает, что можно строить все, что угодно и как хочешь. Скорее наоборот, все то, что построено без разрешения государственных надзорных органов и соблюдения принятых норм строительства может быть признано самостроем и снесено под корень судебным порядком за счет владельца.

В связи с этим строительство гаража на территории участка земли по закону выполняется в несколько стадий борьбы с отечественной бюрократией.

Самым важным является получение официального разрешения на индивидуальную постройку жилья на купленном участке земли.

С появлением генерального плана у владельца участка земли появится возможность увидеть воочию варианты наиболее оптимального расположения объектов на данной территории и выбрать самое подходящее расположение гаража.

После получения официального разрешения на постройку объекта надо будет составить паспорт на здание и постройки, которые расположены на участке земли.

Получить помощь в разрешении на постройку, а также составить паспорт проекта вы можете тут.

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