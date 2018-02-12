Особенности строительства гаража на участке

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Гараж – это специальная небольшая постройка для хранения автомобиля. Строительство гаража — это крайне важное событие, поэтому к нему необходимо основательно подготовиться.
Разновидности гаражей
Для того, чтобы узнать больше о строительстве гаражей, необходимо рассмотреть чем они различаются.
По месту расположения:
- Отдельно стоящий.
- Встроенный, либо пристроенный к дому.
По капитальности:
- Капитальный. Строится в специальном месте, положение гаража нельзя изменить (обычно гаражи из кирпича или блоков).
- Сборный. Как правило, выполняется из металла, дерева или сэндвич-панелей и при потребности может быть перемещен специальным краном.
По материалам стен:
- Силикатный (реже глиняный) кирпич.
- Шлакоблоки.
- Металл (при сильных перепадах температуры в таком гараже существенно повышается влажность).
По количеству машиномест:
- Одно (как правило).
- Два.
- Большое количество машиномест (подземные гаражи или гаражные кооперативы).
Выбор места для строительства
- При выборе места для постройки гаража следует учесть несколько важных пунктов, чтобы упростить эксплуатацию (выезд и въезд автомобиля, открывание ворот):
- Место выбирайте как можно ближе к въездным воротам во двор, причем старайтесь оставить около 5 м перед гаражом для более легкого открывания ворот и чтобы можно было оставить автомобиль не заезжая во внутрь.
- Дорога от въездных ворот до ворот строения должна быть без поворотов. Это значительно облегчит въезд в гараж, а также парковку во дворе.
- Расстояние от гаража до дома выбирайте 6-7 м, чтобы во время дождя вам легко и быстро можно было добраться до крыльца.
- Старайтесь выбрать такое место, чтоб гараж не находился в низине. Это обезопасит от попадания дождевых вод и накопления сырости.
- Нельзя, чтобы под строением оказались какие-то коммуникации дома (сети, канализация, вода).
В чем сложность постройки гаража?
Возможность построить гараж на собственном земельном участке совсем не означает, что можно строить все, что угодно и как хочешь. Скорее наоборот, все то, что построено без разрешения государственных надзорных органов и соблюдения принятых норм строительства может быть признано самостроем и снесено под корень судебным порядком за счет владельца.
В связи с этим строительство гаража на территории участка земли по закону выполняется в несколько стадий борьбы с отечественной бюрократией.
Самым важным является получение официального разрешения на индивидуальную постройку жилья на купленном участке земли.
С появлением генерального плана у владельца участка земли появится возможность увидеть воочию варианты наиболее оптимального расположения объектов на данной территории и выбрать самое подходящее расположение гаража.
После получения официального разрешения на постройку объекта надо будет составить паспорт на здание и постройки, которые расположены на участке земли.
Получить помощь в разрешении на постройку, а также составить паспорт проекта вы можете тут.
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