О правилах создания на даче невыносимых условий жизни из-за забора

Всем известно, что в ад не принимают тех, кто перед принятием решения обдумывает последствия. А еще тех, кто не совершает поступков себе во вред, обладает терпением и постоянно получает новые знания. Если хотя бы одно из этих правил нарушается, то местечко «на сковородке» такому бедолаге однозначно обеспечено.

Но мир не без талантливых людей, и некоторые из нас умудряются попасть ад еще в этой жизни. Причем, они сами создают невыносимые условия повседневной жизни. Например, на даче или в загородном доме. Для достижения «впечатляющих результатов» на фазенде не надо особо ничего придумывать: достаточно сэкономить на заборе и поверить мошенникам, которые установят его кое-как, да еще и из некачественного материала.

Подготовка к аду

Итак, чтобы через неделю вы и ваши близкие завыли от непереносимости дачного бытия, потребуется:

а) выбрать самое дешевое объявление на рынке и заказать по нему установку забора. Если после перевода денег на счет фирма не исчезнет, и к вам приедет бригада с рабочими, то отнеситесь к этому, как к крупному везению;

б) подписывая договор о монтаже забора, не надо интересоваться качеством материала. Если вы вдруг потребуете от сотрудников компании проверить толщину листов профнастила на вашем участке перед самой установкой, то лишите недобросовестных рабочих возможности подсунуть вам некачественные комплектующие. Будьте гуманны к мошенникам – не задавайте вопросов, которые их расстроят;

в) купив металлические листы для забора, найдите самую дешевую бригаду. Желательно из мастеров, которые не понимают русского языка. В этом случае вы гарантированно получите забор, который по прочности сможет соревноваться только с детским конструктором;

г) и конечно же, перед тем как выбрать компанию по установке забора, не читайте технические условия и требования к подобного рода работам. Дополнительные знания испортят вам настроение, когда вы поймете, что рабочие, монтируя тончайший гнущийся лист к такому же тонкому столбу, самым наглым образом вас обманывают. Будьте позитивны – не интересуйтесь тем, что может в дальнейшем помешать вам наслаждаться жизнью и общением с монтажниками.

Что такое «заборный ад»

Когда подготовка прошла успешно, рабочие загрузили в расшатанную «Газель» свои инструменты и довольные уехали с вашими деньгами, дышите глубже и готовьтесь... Началась интересная и насыщенная событиями загородная жизнь.

Первое, что вы заметите даже при слабом ветре, – звуковое сопровождение. Оно теперь будет с вами постоянно. Тонкие листы профнастила (0,3 мм) по сути являются металлическими парусами – колеблются при порывах ветра и издают очень громкие и неприятные звуки: будто кто-то отчаянно лупит кулаками по забору. А если ветер сильный, то грохот сравним с шумом проезжающего мимо поезда. Так что забудьте о тихих ночах в приусадебном раю.

Вторая «радость жизни» – улетные переживания. Плохо прикрепленный забор – это будущий летательный аппарат. Когда ветер срывает профнастил с креплений или разрывает сварку, то в лучшем случае этот восьмикилограммовый металлический лист, планирующий по воздуху со скоростью два метра в секунду, воткнется в землю. А в худшем – приведет к человеческим жертвам. И такое уже не раз случалось.

Третьим сюрпризом может стать «бегство» забора с участка. Если столбы, на которых держатся забор, слишком слабые или были установлены неглубоко, то зимой замерзшая в земле вода, превратившись в лед, просто вытолкнет их на поверхность. Лед, как известно, имеет свойство расширяться, и получается так, что под давлением замерзшей земли и льда столб вылезает наверх. Понятно, что такое происходит не с одним столбом в заборе, а со всеми установленными. Как результат, весной дачник обнаруживает, что «кто-то выдернул его забор из земли, но не смог утащить», после чего всю конструкцию снесло ветром на метр-два от границ участка...

Четвертым в списке «адских факторов» стоит недолговечность забора. Если вы решили сэкономить на установке и заплатили вместо 50 тысяч рублей на 15 тысяч меньше, значит надо копить деньги на следующий забор. Потому что смонтированные из тонкого металла ограждения стоят, по статистике, не дольше полугода.

Поэтому, чтобы лишний раз не задаваться вопросом «Где найти деньги на еще один забор?», позаботьтесь об этом заблаговременно. Начинайте откладывать деньги на следующий же день после установки нового забора.

Вредные советы предоставлены ООО «МАСТЕРОВИТ» ( https://www.masterovit.ru )

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