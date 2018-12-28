Новогодние авиарейтинги: дешёвые города и популярные рейсы

Новый Год любят все, ведь он дарит не только замечательную атмосферу праздника, но и отличные снежные каникулы, которые позволят наконец-то отдохнуть от тяжёлой работы. Этот период также становится отличной возможностью для путешествий, чем пользуются многие наши сограждане. Расскажем вам о новогодних авиарейтингах конца 2018 года.

Туристический сервис Aviasales рассказал о том, что 30 декабря будет крайне загруженным и сложным днём для московских аэропортов. По сообщению портала, целых 25% всех бронирований в праздники приходятся именно на этот день.

При этом среди самых популярных направлений внутреннего туризма в начале Нового Года отметились Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар. В Aviasales добавили, что москвичам пришлись по душе эти авиапутешествия, да и стоимость билета на эти рейсы оказалась приемлемой – 9,7 тыс. рублей. Среди зарубежных новогодних рейсов первые места заняли Тбилиси, Стамбул, Кишинев, Ереван и Прага. Здесь пассажирам пришлось заплатить больше, что неудивительно: стоимость таких рейсов в среднем держится на отметке в 16,9 тыс. рублей.

В то же время в Aviasales напомнили, что под Новый Год о своём путешествии стоит позаботиться заранее, ведь в аэропортах запросто могут появиться длинные очереди, а на улицах наверняка будут пробки. Лучше приехать в аэропорт за несколько часов до вылета.

Из-за этих проблем эксперты настоятельно не рекомендуют пользоваться такси или личным транспортом. По их мнению, лучше отдать предпочтение услуге «Аэроэкспресса». А чтобы побыстрее разобраться с посадочным талоном, можно прибегнуть к помощи онлайн-регистрации.

Чаще всего эксперты рекомендуют задумываться о новогодних путешествиях задолго до самого события, например, ещё летом. Но отправиться в путь всё-таки никогда не поздно, да и купить билет на самолет недорого можно в любой момент, если хорошенько разобраться с предложениями туроператоров.

Можно обратиться и за помощью различных рейтингов. Так, портал Tvil.ru составил список самых дешёвых российских городов для путешествий, если судить по суточной аренде жилья. На первом месте в этом рейтинге оказалась Пермь. Арендовать жильё в этом городе можно в среднем за 1,3 тысячи рублей в сутки. Далее идут города Каменск-Уральский и Белорецк. Здесь цены колеблются от 1,4 до 1,8 тысячи рублей. В пятёрку дешёвых городов также попали Смоленск и Рязань.

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