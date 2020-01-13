Можно ли обыграть букмекера?

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Выиграть на букмекерских ставках не так легко, как хотелось бы. Это хорошо знают лучшие прогнозисты в Телеграмме и социальных сетях и, конечно же, опытные игроки. Для новичков же в беттинге, ставки на спорт кажутся очень простым и быстрым способом заработать большие деньги. Многие из них понимают, что все не так просто только проиграв весь свой капитал. Но если не полагаться на случай и знать нюансы, обыграть букмекера вполне реально.
Как делать ставки?
Чтобы делать ставки нужно, как минимум, разбираться в спорте и вникнуть в нюансы работы букмекерских контор. Кроме того, понадобится умение анализировать, ведь без прогноза исхода спортивного события вероятность выигрыша будет минимальной. Если с аналитическими способностями беттеру не повезло, всегда можно прибегнуть к помощи спортивных аналитиков, то есть купить или воспользоваться бесплатно прогнозами надежных каперов.
В скольких БК нужно делать ставки?
Для того, чтобы делать успешные ставки на спорт абсолютно не требуется искать несколько букмекеров. Достаточно найти одну легальную БК с приемлемыми условиями и хорошими коэффициентами. Так как ставки на спорт с очень маленькими коэффициентами экономически нецелесообразны и значит никогда не принесут достойного дохода.
Как можно обыграть букмекера?
Выигрывать на ставках вполне реально. Но без знания и следования определенным правилам обойтись не удастся. Чтобы обыграть букмекера любому игроку потребуется:
- Хорошенько потрудится. Путь к доходности ставок на спорт не бывает легким и об этом всегда нужно помнить.
- Не поддаваться эмоциям и азарту. Холодный расчет - обязательное условие на пути к победе. Слепое желание отыграться приводит беттера к бездумным и опрометчивым ставкам, а значит и к потере капитала.
- Учиться анализировать. Анализ - основная составляющая успеха в ставках. Без прогнозов на спорт не обходиться ни один успешный игрок. Прогнозировать желательно уметь самостоятельно, но если этого не дано, без помощи надежного каппера не обойтись. Но и тут потребуется потрудиться. Смотреть рейтинги, отзывы, читать обзоры деятельности Gerasev Bet и других прогнозистов на специальных ресурсах.
- Применять стратегию. Стратегий в беттинге довольно много. Важно найти наиболее подходящую и неуклонно ей следовать. Менять стратегию есть смысл только тогда, когда она действительно не работает.
- Правильно рапределять банк и ставить только такие суммы, которые игрок может себе позволить проиграть.
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