Москитные сетки: применение и виды

Вентилирование любого здания – базовая потребность в любом жилище. Мы все регулярно открываем окна, стремясь оградиться от невыносимой жары. И вместе со свежим воздухом в помещение проникают насекомые. Открытые окна – это достаточно рискованное решение, которое небезопасно в тех случаях, когда в доме живут домашние животные. Москитные сетки – легкая, а также прочная охрана здания от пыли и насекомых, но кроме того она может защитить домашних животных от выпадения из окна.

Защита от насекомых вместе с поддержкой москитных сеток осуществляется легко и быстро. Подбор москитной сетки всегда является индивидуальной задачей, которая должна решаться в зависимости от характеристик конкретного помещения и пожеланий заказчика. Существует масса разновидностей с целью решения разных задач. Компания "РАДЭ" со своей стороны сделала все возможное для того, чтобы продемонстрировать в каталоге масса альтернатив.

Ассортимент

Базовый выбор доступной на сегодняшний день продукции такой:

Рамная москитная сеть. В практике как правило используется с пластмассовыми дверьми, однако помимо этого может устанавливаться и в окнах. Раздвижная москитная сеть. Этой москитной сеткой легко управлять с помощью надежных направляющих. Дверная москитная сеть. С целью ликвидации провисания дверной сетки, применяется надежный профиль, а также прочные дверные петли. Рулонная москитная сеть. В обычном виде существует целый короб вместе с базой, в которую основание можно собрать при отсутствии необходимости в нем. Плиссе. Сеть с плиссе подходит для оборудования просветов различных объемов, а также зачастую используется в беседках, в верандах, и может устанавливаться вместе с другими конструкциями. Антипыль. Антипыль – прекрасная альтернатива в перечне москитных сеток в нашей фирмы.

Вопрос стоимости

Формирование цены зависит от выбранного материала, вида установки, объема, а также нужного оттенка профиля.

Стандартными цветами считается белый и коричневый. Тем не менее в случае желания покупателя спец профиль допускается перекрасить фактически в любой тон. Москитные сетки реализуются компанией "РАДЭ" не первый день, и в их ассортименте сможет найти для себя решение каждый.

Цену более подробно можно узнать по номеру +7 (473) 293-66-94. Она варьируется в широких пределах, ведь организация сделала все возможное для того, чтобы в имеющемся ассортименте смог подобрать для себя решение любой заказчик.

Подробнее на сайте: http://radevrn.ru/moskitnye-setki/.

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