Мир косметологии: популярная выставка, надежный игрок сегмента и актуальные новости

Косметическая и парфюмерная продукция интересуют многих людей. Для жителей и гостей Москвы в связи с этим хорошая новость.

Через несколько дней в столице РФ откроется выставка INTERSHARM. Направление этого ежегодного мероприятия - парфюмерно-косметическое. Отечественные и зарубежные производители и представители дистрибуции в сфере косметики и парфюмерии продемонстрируют здесь свои разработки и достижения. Будут представлены оборудование и инструментарий для косметологии, эстетического медицинского сегмента, парикмахерского направления, массажа, визажа и т.д.

Заявляла о себе на выставках INTERSHARM и на других подобных значимых в отрасли мероприятиях, например, на фестивале красоты "Невские берега", и компания AP-COSMETICS. Команда профессионалов этой фирмы занимается поставками профессионального косметологического оборудования и является эксклюзивным дистрибьютором разных аппаратов. Территория деятельности игрока косметического рынка - Россия и страны СНГ.

Аппараты для эпиляции, лазеры для удаления тату, аппараты для проведения процедур вакуумного массажа, косметологические аппараты для удаления волос - это и другое актуальное оборудование можно найти в каталоге AP-COSMETICS. На сайте размещена информация про обучение специалистов работе на поставляемых аппаратах. Его проводят опытные врачи, стаж деятельности которых составляет больше 10 лет.

Наглядно представлен алгоритм покупки оборудования, включающий оформление заказа, доставку товаров и гарантийное обслуживание. Есть на сайте раздел, касающийся работы сервисного центра. Описаны виды ремонта: на территории сервиса и на месте, где установлено оборудование, и обозначен спектр ремонтируемых аппаратов. Также на ресурсе имеется рубрика, посвященная новостям в области косметологии.

Косметологические новости

Омолаживающие средства пользуются стабильной популярностью у людей. А рынок такой косметики показывает активный рост. По мнению экспертов, хорошую динамику сегмент особенно демонстрирует в Азии, Европе и Южной Америке. Среди компаний, представляющих это направление, наблюдается высокий уровень конкуренции. Стремясь сохранить позиции некоторые фирмы занимаются разработкой инноваций, а также сосредоточены на выпуске рентабельной продукции.

На вышеупомянутой выставке INTERSHARM заявлено проведение ЭкоДНЯ. Участники мероприятия будут в этот период заняты обсуждением экологически чистых товаров и услуг.

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