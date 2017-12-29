|
Ментальная арифметика в Школе Соробан
|Ксения ДАВЫДОВА
|29 Декабря 2017 г.
|
Пришло время обсудить устный счет в школе Соробан, как один из наиболее эффективных методов дошкольного развития и внешкольного обучения в России.
У всесторонне развитой личности намного больше шансов достичь успеха в жизни. Такие люди меньше подвержены депрессиям, они удовлетворены жизнью, у них нет внутренних конфликтов. Согласно мнению психологов, такая гармония не всегда означает развитие, а иногда может полностью замещать его. Очень часто подобная ситуация имеет место при слишком большом усердии родителей, которые пытаются создать все «условия» для всестороннего развития детей. В такой ситуации, ребенок, как правило, быстро утрачивает интерес к обучению, но все равно пытается следовать в заданном родителями направлении. Основные ошибки такого подхода – отсутствие мотивации у детей, неготовность воспринимать большие объемы информации.
Школа скоростного устного счета «Соробан» использует методы обучения, которые в корне отличаются от традиционных. Большое внимание здесь уделяется развитию мозга с помощью специальных упражнений. С физической точки зрения, наш мозг, так же как и обычные мышцы, нуждается в постоянной тренировке. Состоит он из двух полушарий, каждое из которых отвечает за разные функции:
Ментальная арифметика в Школе Соробан (ментальная математика) позволяет воздействовать на оба полушария, в результате чего обеспечивается естественное и всестороннее развитие личности, появляется мотивация, мозг ребёнка обретает необходимый потенциал для дальнейшего самосовершенствования.
Что такое ментальная арифметика?
Обучение быстрому устному счету осуществляется с помощью специальных счётов соробан, которые применялись для вычислений в Древнем Китае и известны под названием абак (абакус). Выполняя простые и сложные арифметические операции, дети тренируют наблюдательность и логику, учатся концентрировать внимание. По мере совершенствования навыков быстрого устного счёта абакус применяется всё реже, а операции с числами дети выполняют мысленно – передвигая все те же косточки, но уже в своём воображении.
Уроки в Центре ментальной арифметики проводятся 1 раз в неделю, а в остальные дни дети выполняют домашние задания с помощью специально разработанного программного обеспечения. Интерес к тренировкам ментального счета объясняется просто – в качестве тренажера используется компьютерная игра «Дед Соробан».
Школа ментальной арифметики «Соробан» проводит набор детей дошкольного возраста (5-6 лет) и учеников младших и средних классов (1, 2, 3, 4, 5, 6 класс). Записаться на курсы и получить ответы на все интересующие вас вопросы, узнать, сколько стоит обучение, можно по контактным телефонам, которые вы найдёте на сайте soroban.ru.
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ