ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге
Ксения ДАВЫДОВА   
02 Февраля 2018 г.
Изменить размер шрифта

Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге

Родители не могут брать на себя ответственность за принятие всех важных решений в жизни ребёнка. Но есть одно решение, на котором строится вся система воспитания, обучения детей – научить их быть самостоятельными и принимать решения без помощи взрослых. Для этого нужно развивать и волевые качества, и интеллектуальные способности.

Для детей в старшем дошкольном возрасте, для школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6 класс развиваться в данном направлении помогает ментальная арифметика в Школе Соробан.

Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге

Задачи курсов Соробан в Санкт-Петербурге:

максимально раскрыть природный интеллектуальный потенциал (математические, гуманитарные и творческие задатки);

  • привить интерес к познавательной работе;
  • научить решать сложные задачи и преодолевать трудности;
  • развивать самостоятельность и ответственность;
  • заинтересовать не только в изучении скоростного устного счёта, и в целом в обучении, в саморазвитии.

Вы можете сами увидеть, решает их Соробан или нет по видео с маленькими соробанятами, которые быстро считают в уме: https://soroban.ru/dostupno-ljubomu/.

Школа улучшенной ментальной арифметики в Санкт-Петербурге

Соробан отличается от других развивающих центров по многим показателям:

  1. Условия обучения.
  2. Цели.
  3. Методы.
  4. Средства.
  5. Подход.

Любой бизнес-план начинается с постановки цели. Интеллектуальное развитие ребёнка – это самый важный бизнес-план в его жизни. Конечная цель Школы устного счёта в Санкт-Петербурге – воспитание успешной, самодостаточной личности. Для реализации такого плана центр ментальной арифметики Соробан использует тщательно продуманную стратегию и самые эффективные инструменты.

Педагогические методы преподавателей ментального счёта в Школе Соробан:

  • метод «зелёной ручки» или концентрация внимания на достигнутых успехах и прилагаемых ребёнком усилиях;
  • доверительные отношения между тренером и учениками;
  • игровой формат занятий;
  • поощрение инициативы, поддержка на всех этапах обучения.

Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге

Инструменты преподавания быстрого устного счёта в Санкт-Петербурге:

  • счёты абакус (этот инструмент является главным учебным пособием и тренажёром для развития интеллектуальных способностей);
  • учебник и специальные тетради с задачами;
  • компьютерная развивающая игра «Дед Соробан» - уникальный продукт авторской разработки ТМ Соробан, который позволяет оптимизировать учебные нагрузки индивидуально для каждого студента школы ментальной математики.

Примечательно, что ученики в Школе получают все материальные учебные пособия и доступ к программе, а стоимость обучающих материалов входит в цену обучения.

Итак, Соробан позаботился об организации уроков и домашних занятий для своих учеников в Санкт-Петербурге. Но что такое ментальная арифметика?Технически – это курсы скоростного ментального счёта. А уже устный счёт в Школе Соробан помогает развивать все грани детского интеллекта.

Абак (который абакус) выступает в качестве тренажёра для двух полушарий мозга. Он активирует мыслительные центры, провоцирует создание между полушариями устойчивых нейронных связей, то есть совершенствует работу мозга. В результате полушария развиваются интенсивно и равномерно, раскрывая свой уникальный потенциал:

  • все виды памяти;
  • способность эффективной работы с информацией (восприятие, анализ, классификация, усвоение, применение);
  • гибкость мышления;
  • высокая скорость реакции центральной нервной системы;
  • умение мыслить нестандартно, творчески;
  • комплексно рассматривать задачи, используя и интеллектуальный опыт, и интуицию.

Всё это в целом составляет идеальные условия для воспитания личности, которая умеет мыслить.

Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге

Курсы ментальной арифметики подходят для детей определённого возраста:

  • дошкольного (старшие группы детского сада);
  • младшего и среднего школьного(классы с 1, 2, 3, 4 по 5, 6).

В Санкт-Петербурге записаться на ментальную арифметику можно в одном из пяти центров, по телефону или на сайте в специальном сервисе «запись». Тренер расскажет, сколько стоят и как проходят занятия устным счётом в Соробан.

Детальнее смотрите на официальном сайте: soroban.ru.
 