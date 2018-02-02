Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге

Родители не могут брать на себя ответственность за принятие всех важных решений в жизни ребёнка. Но есть одно решение, на котором строится вся система воспитания, обучения детей – научить их быть самостоятельными и принимать решения без помощи взрослых. Для этого нужно развивать и волевые качества, и интеллектуальные способности.

Для детей в старшем дошкольном возрасте, для школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6 класс развиваться в данном направлении помогает ментальная арифметика в Школе Соробан.

Задачи курсов Соробан в Санкт-Петербурге:

максимально раскрыть природный интеллектуальный потенциал (математические, гуманитарные и творческие задатки);

привить интерес к познавательной работе;

научить решать сложные задачи и преодолевать трудности;

развивать самостоятельность и ответственность;

заинтересовать не только в изучении скоростного устного счёта, и в целом в обучении, в саморазвитии.

Вы можете сами увидеть, решает их Соробан или нет по видео с маленькими соробанятами, которые быстро считают в уме: https://soroban.ru/dostupno-ljubomu/.

Школа улучшенной ментальной арифметики в Санкт-Петербурге

Соробан отличается от других развивающих центров по многим показателям:

Условия обучения. Цели. Методы. Средства. Подход.

Любой бизнес-план начинается с постановки цели. Интеллектуальное развитие ребёнка – это самый важный бизнес-план в его жизни. Конечная цель Школы устного счёта в Санкт-Петербурге – воспитание успешной, самодостаточной личности. Для реализации такого плана центр ментальной арифметики Соробан использует тщательно продуманную стратегию и самые эффективные инструменты.

Педагогические методы преподавателей ментального счёта в Школе Соробан:

метод «зелёной ручки» или концентрация внимания на достигнутых успехах и прилагаемых ребёнком усилиях;

доверительные отношения между тренером и учениками;

игровой формат занятий;

поощрение инициативы, поддержка на всех этапах обучения.

Инструменты преподавания быстрого устного счёта в Санкт-Петербурге:

счёты абакус (этот инструмент является главным учебным пособием и тренажёром для развития интеллектуальных способностей);

учебник и специальные тетради с задачами;

компьютерная развивающая игра «Дед Соробан» - уникальный продукт авторской разработки ТМ Соробан, который позволяет оптимизировать учебные нагрузки индивидуально для каждого студента школы ментальной математики.

Примечательно, что ученики в Школе получают все материальные учебные пособия и доступ к программе, а стоимость обучающих материалов входит в цену обучения.

Итак, Соробан позаботился об организации уроков и домашних занятий для своих учеников в Санкт-Петербурге. Но что такое ментальная арифметика?Технически – это курсы скоростного ментального счёта. А уже устный счёт в Школе Соробан помогает развивать все грани детского интеллекта.

Абак (который абакус) выступает в качестве тренажёра для двух полушарий мозга. Он активирует мыслительные центры, провоцирует создание между полушариями устойчивых нейронных связей, то есть совершенствует работу мозга. В результате полушария развиваются интенсивно и равномерно, раскрывая свой уникальный потенциал:

все виды памяти;

способность эффективной работы с информацией (восприятие, анализ, классификация, усвоение, применение);

гибкость мышления;

высокая скорость реакции центральной нервной системы;

умение мыслить нестандартно, творчески;

комплексно рассматривать задачи, используя и интеллектуальный опыт, и интуицию.

Всё это в целом составляет идеальные условия для воспитания личности, которая умеет мыслить.

Курсы ментальной арифметики подходят для детей определённого возраста:

дошкольного (старшие группы детского сада);

младшего и среднего школьного(классы с 1, 2, 3, 4 по 5, 6).

В Санкт-Петербурге записаться на ментальную арифметику можно в одном из пяти центров, по телефону или на сайте в специальном сервисе «запись». Тренер расскажет, сколько стоят и как проходят занятия устным счётом в Соробан.

Детальнее смотрите на официальном сайте: soroban.ru.