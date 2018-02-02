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Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге
|Ксения ДАВЫДОВА
|02 Февраля 2018 г.
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Родители не могут брать на себя ответственность за принятие всех важных решений в жизни ребёнка. Но есть одно решение, на котором строится вся система воспитания, обучения детей – научить их быть самостоятельными и принимать решения без помощи взрослых. Для этого нужно развивать и волевые качества, и интеллектуальные способности.
Для детей в старшем дошкольном возрасте, для школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6 класс развиваться в данном направлении помогает ментальная арифметика в Школе Соробан.
Задачи курсов Соробан в Санкт-Петербурге:
максимально раскрыть природный интеллектуальный потенциал (математические, гуманитарные и творческие задатки);
Вы можете сами увидеть, решает их Соробан или нет по видео с маленькими соробанятами, которые быстро считают в уме: https://soroban.ru/dostupno-ljubomu/.
Школа улучшенной ментальной арифметики в Санкт-Петербурге
Соробан отличается от других развивающих центров по многим показателям:
Любой бизнес-план начинается с постановки цели. Интеллектуальное развитие ребёнка – это самый важный бизнес-план в его жизни. Конечная цель Школы устного счёта в Санкт-Петербурге – воспитание успешной, самодостаточной личности. Для реализации такого плана центр ментальной арифметики Соробан использует тщательно продуманную стратегию и самые эффективные инструменты.
Педагогические методы преподавателей ментального счёта в Школе Соробан:
Инструменты преподавания быстрого устного счёта в Санкт-Петербурге:
Примечательно, что ученики в Школе получают все материальные учебные пособия и доступ к программе, а стоимость обучающих материалов входит в цену обучения.
Итак, Соробан позаботился об организации уроков и домашних занятий для своих учеников в Санкт-Петербурге. Но что такое ментальная арифметика?Технически – это курсы скоростного ментального счёта. А уже устный счёт в Школе Соробан помогает развивать все грани детского интеллекта.
Абак (который абакус) выступает в качестве тренажёра для двух полушарий мозга. Он активирует мыслительные центры, провоцирует создание между полушариями устойчивых нейронных связей, то есть совершенствует работу мозга. В результате полушария развиваются интенсивно и равномерно, раскрывая свой уникальный потенциал:
Всё это в целом составляет идеальные условия для воспитания личности, которая умеет мыслить.
Курсы ментальной арифметики подходят для детей определённого возраста:
В Санкт-Петербурге записаться на ментальную арифметику можно в одном из пяти центров, по телефону или на сайте в специальном сервисе «запись». Тренер расскажет, сколько стоят и как проходят занятия устным счётом в Соробан.
Детальнее смотрите на официальном сайте: soroban.ru.