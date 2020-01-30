Лазерная резка: абсолютная точность

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Лазерный станок давно занял лидирующие позиции среди оборудования, предназначенного для резки и гравировки металла. Резка лазерным лучом лишена недостатков.
Перечисление всех ее достоинств займет много времени, потому остановимся лишь на самых главных:
- точность позиционирования луча близка к идеальной – отклонения составляют доли миллиметра;
- огромная скорость перемещения режущей головки – до 700 мм в минуту;
- универсальность – лазерный луч одинаково хорошо работает с металлами любой прочности и толщины;
- минимальные потери металла – за счет того что диаметр сфокусированного луча составляет всего около 0,1 мм;
- луч оставляет абсолютно ровный срез и нагревает металл только в точке реза.
Стоимость лазерных станков достаточно высока. Приобретать их для разовой необходимости не выгодно – в таких случаях лучше воспользоваться услугами профессионалов. Цена на подобные услуги доступна всем. Например, лазерная резка металла в Санкт-Петербурге обойдется заказчику от 4.90 рублей за метр (черная и оцинкованная сталь толщиной 1 мм). Расценки зависят от толщины и сорта металла.
Если вы решили приобрести станок для профессиональной деятельности, то следует обратить внимание на следующие особенности.
Наиболее популярны лазеры двух типов: углекислотные и оптоволоконные. Первым доступны практически все поверхности: металл, дерево, бумага, кожа, ткани, резина, пластмассы и другое. Они дешевле оптоволоконных, которые применяются в основном для резки металла и некоторых видов пластиков, но если вы намерены работать именно с этими материалами, то лучше выбрать оптоволоконные.
Мощность лазера имеет значение: чем она выше, тем шире диапазон применения станка. Наиболее востребованы трубки мощностью от 70 до 90 Вт. Оснащенные ими станки кроят быстро, аккуратно и справляются с различными толщинами. Колбы мощностью от 40 до 60 Вт подойдут для работы с тонкой фанерой, 100-120 Вт – годятся для металла.
Говоря о производителях станков, необходимо отметить хорошие рекомендации о таких компаниях как Schuler (Германия), Trotec (Австрия), GCC (Тайвань). Они производят оборудование класса люкс, что неизбежно сказывается на их стоимости. Китайские станки стоят дешевле, но с выбором производителя нужно соблюдать предельную осторожность.
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