Курорт Сиде: месторасположение, погода и достопримечательности

У современного человека времени на отдых остаетсякрайне мало. Поэтому, если вдруг выдался отпуск, то его рекомендуется потратить на посещение такого места, после которого удастся зарядиться энергией на весь предстоящий рабочий год. Таких мест немного, и одним из них является курорт в Турции под названием Сиде.

Немного о месторасположении

Турция Сиде является морским курортом, население которого составляет около 100 тысяч человек. До Аланьи от него всего лишь 80 километров. Этот путь придется проделать тем, кто решится провести отпуск в Сиде. Городок был основан греками, которые и дали ему название. Несмотря на то, что курорт имеет небольшие размеры, на его территории сконцентрировано множество древних построек - амфитеатр, базарная площадь, святилища, храмы и многое другое.

Погода

На Сиде представлен типичный средиземноморский климат. Ему характерно долгое и жаркое лето. Дожди идут крайне редко. Сезон отдыха в Сиде начинается в апреле и заканчивается в конце ноября. Жарче всего в августе. В конце лета температура может повышаться до 35 градусов. Как таковой зимы нет. Даже в декабре температура держится в пределах 15 градусов. Местные жители не имеют зимней одежды, так как она им попросту не нужна.

Бесплатные и платные пляжи

Минус Сиде заключается в том, что все местные пляжи успели поделить между собой гостиничные комплексы. Так что рядовой турист вряд ли сможет отдыхать на пляже, к примеру, пятизвездочного отеля. Некоторые пляжи принадлежат барам. Чтобы комфортно находиться на них, необходимо потратить немного средств, допустим на напитки из местного заведения.

На что потратить свой отпуск

Сиде обладает своим эксклюзивным набором достопримечательностей. Так что покидать пределы курорта, чтобы прикоснуться к историческому наследию Турции, придется лишь в крайне редких случаях. Главные интересные места следующие:

Старый амфитеатр. Несколько веков назад здесь сражались гладиаторы;

Несколько веков назад здесь сражались гладиаторы; Базилику. Это строение из камня, которое было отреставрировано к настоящему времени. Выглядит величественно. На его фоне туристы любят делать фотографии;

Это строение из камня, которое было отреставрировано к настоящему времени. Выглядит величественно. На его фоне туристы любят делать фотографии; Развалины храма Аполлона. Ожидается, что в скором времени строение будет восстановлено;

Ожидается, что в скором времени строение будет восстановлено; Местные рынки. О них нужно сказать, так как именно на них продаются диковинные товары по низким расценкам.

Отдых для самых маленьких членов семьи

Стоит ли ехать в Сиде с семьей? Вполне возможно провести комфортно отдых и тем, кто путешествует с детьми школьного и дошкольного возраста. В отелях есть детские площадки, неглубокие бассейны и различные горки. Можно отправиться и в дельфинарий, если местных развлечений окажется недостаточно.

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