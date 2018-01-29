Кулинарные секреты: украшаем то, что испекли

Многие бабушки, а иногда и дедушки, любят в свободное время «покулинарить». Успех кондитерского изделия, тем не менее, зависит не только от его содержимого, но также и от внешнего вида. Эстетичный, яркий, аппетитный вид выпечки – непременное условие, чтобы захотелось его съесть. Тем более любимым внукам, потому что вначале изделие ребятней, так сказать, «поедается» именно визуально.

Для украшения изделий сейчас можно найти много средств. Об этом можно прочитать материалы соответствующей тематики в Интернете. Хорошим начинанием будет поход на мастер-класс, где профессионалы смогут посвятить в секреты кулинарного «украшательства». Например, на детский праздник можно заказать или в рамках городского мероприятия стоит посетить мастер класс по росписи пряников или иной урок от специалистов.

Так какие же существуют способы украшения? Например, самый известный и популярный метод – с помощью крема. Затейливую форму крему можно придать, используя гребенку кондитера с разными насадками или за неимением – обычную вилку. Также собственными силами можно изготовить бумажную трубочку в форме конуса.

Украшают кондитерские изделия также желе. Изготовить его можно по разным рецептам, придать вкус ванилином или фруктовым соком и создать цвет с помощью пищевых красителей. Разного цвета застывшее в холоде желе можно нарезать кубиками и перемешать, сделать несколько разноцветных слоев или использовать другие варианты.

Придать аппетитный вид изделию можно и с помощью растопленного шоколада. Несколько поливов ложкой, и выпечка визуально заиграет. Особым виртуозам по силам выполнить шоколадом какую-нибудь надпись. Шоколад можно не топить, а натереть на терке, только кулинарный шедевр будет хаотично или продуманно узорно украшено стружкой. Можно также вырезать из шоколада разные фигурки – кружочки, сердечки, треугольники и т.д.

Если сегодняшним изделием является пирог или каравай, можно украсить его с помощью теста. Из последнего вырезать листики, изготовить небольшие розочки. Довершить картину разными ягодными композициями.

Также изделие можно «принарядить» карамельными заготовками. Из карамели можно сформировать завитушки, колечки, большие или маленькие кругляшки – фантазия подскажет, что необходимо конкретному кондитерскому чуду.

Есть готовые посыпки, которые продаются практически в любом магазине. Можно создать из разных вариантов сборное украшение. Тут стоит действовать по принципу «не переборщить». Приятного аппетита!

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