Кофта – незаменимая вещь женского гардероба. Какие актуальные акценты приготовил данной одежде новый сезон?

В гардеробе любой женщины всегда найдется несколько кофт. Эта одежда актуальна для любого сезона года. Легкие варианты кофт отлично подойдут, чтобы избежать летней прохлады, теплые – будут прекрасно согревать в зимние морозы. Укомплектовать свой гардероб новыми моделями – хорошая идея, красивые женские кофты будут желанным дополнением любой коллекции одежды.

В этом году у кофт явно не будет ограничений в части модных акцентов. На хиты претендуют изделия из ангоры, трикотажа, актуальны также махровые варианты или с крупной вязкой. Рукава – самые разнообразные: удлиненные, по размеру, три четверти, короткие, фонариком, на манжете, с выраженным расширением к низу, спущенные и т.д. На гребне в этом сезоне также кофты-платья. Некоторые модели благодаря своей длине могут носиться и просто как короткие платья.

Силуэты кофт намечаются максимально женственными, от коротких до нарочито длинных. Но облегающие варианты при этом не в тренде. Дизайнерские предложения позволяют дамам в выбранных кофтах комфортно находиться и передвигаться. Простые на вид модели делаются интереснее асимметрией формы, всевозможными разрезами и прорезями. Разрезы могут быть присобраны шнурами, лентами, декоративными колечками, дополнены замками и другой фурнитурой.

Представлены модные кофты в широком спектре оттенков. Актуальна монохромность, среди ударных тем также геометрия, этнические мотивы, горошек, клетка и флористика. Модными в этом сезоне останутся надписи на кофтах, сезонные рисунки.

Если кофта вязаная, то ее привлекательным актуальным украшением будет крупный орнамент, выступающие детали – традиционное плетение косичками, разного размера шишечки и т.д.

Интересные акценты делаются на спину. В закрытой кофте это может быть неожиданный вырез сзади, вставка-сетка, шнуровка, дополнение полупрозрачной тканью, кружевом и другие интересные решения.

Еще одна актуальная в этом сезоне деталь для кофт – показ плечиков. Позволить это больше могут дамы с хорошей кожей и фигурой, но и для любимых внучек выбрать что-то подобное модное тоже не возбраняется.

Интересное об одежде

А теперь от женской одежды перейдем к мужской, вернее к ее отдельному элементу. Популярные в викторианскую эпоху съемные воротнички были настолько жесткими, что среди представителей сильного пола, которые носили подобный аксессуар, известны даже случаи удушья. За такими воротничками укрепилось жуткое название – «отцеубийцы».

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