|
КАСКО: чётко и ясно
|Ксения ДАВЫДОВА
|26 Января 2020 г.
|
«Всё течёт, всё меняется», учит диалектическая философия. В самом деле, жизнь полна случайностей и резких поворотов, меняющих нашу жизнь. Проблема заключается в том, что не всегда эти перемены желательны и вообще допустимы. ДТП, нарушение правил движения... Даже самые умные и сильные люди порой не могут безупречно вписаться в свод правил, по которым живёт сложный человеческий мир. Есть лишь одна управа на несчастные случаи: крепкие экономические инструменты, такие как страхование. И хотя страховых фирм нынче открылось много, выбор компании очевиден и прост. Практика показывает, что лидером автострахования в Украине является КАСКО.
Это первая из семи аксиом, являющихся фирменным знаком КАСКО. Философия компании основана на глубоком понимании жизни и вековом опыте мирового страхования. Начнём с того, что КАСКО не ограничивает суммы страховки. Допустимы любые выплаты на любое разумное количество страховых случаев. Это большой плюс и доказательство того что вы имеете дело с серьёзной компанией.
Считается, что если вы стали виновником ДТП, то никакие страховочные выплаты вам не светят. КАСКО ломает этот стереотип. Деньги выплачиваются независимо от того, кто виноват в происшествии на дороге. То же касается нарушения правил дорожного движения: если получилось так, что вы стали нарушителем, вы всё равно получите деньги по страховке. Если нужно отремонтировать автомобиль – то только на официальной станции, и не нужно ждать перевода денег. Десять процентов от суммы страховки выплачиваются сразу, до приезда полицейских.
Случайности подстерегают нас круглые сутки, без перерыва на обед и сон. Потому и обслуживание в КАСКО производится круглосуточно. Состояние дела при необходимости отслеживается онлайн.
Деловая репутация имеет огромное значение для страховой компании. Доброе имя не купишь за деньги, не получишь только за счёт грамотной раскрутки в средствах массовой информации. Стабильно хороших отзывов можно добиться лишь честным добросовестным трудом. КАСКО давно работает на постсоветском рынке. С 2007 года она входит в автомобильную группу VIDI – лидера в своей отрасли в Украине. Учитывая, что каждый год в наших предельно суровых условиях идёт за три, можно сказать, что на всём пространстве нашей многострадальной страны мы едва ли найдём более опытного и надёжного страховщика. И это тоже аксиома.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Тэги:
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •