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KAMA TYRES получил награду как первый российский производитель ЦМК шин с регулируемым давлением
Ксения ДАВЫДОВА   
28 Сентября 2018 г.
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KAMA TYRES получил награду как первый российский производитель ЦМК шин с регулируемым давлением

На международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия-2018» шинный комплекс KAMA TYRES представил новинки этого года, а также «камуфлированные» ЦМК шины КАМА для специальной автомобильной техники. Модель KAMA PRO NU 404 получила диплом II степени в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками».

В торжественной церемонии награждения, которое состоялось в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие представители отрасли.

Выставочная экспозиция KAMA TYRES вызвала большой интерес у посетителей мероприятия. Так, среди экспонатов была представлена KAMA PRO NU 404, предназначенная для использования на всех осях транспортного средства в условиях бездорожья и мягкого грунта. Данная модель является шиной повышенной проходимости с регулируемым давлением. Основным отличием KAMA PRO NU 404 от шин с постоянным давлением является высокая эластичность и способность демпфирования неровностей покрытия.

KAMA TYRES получил награду как первый российский производитель ЦМК шин с регулируемым давлением

Новинка КАМА «365» с маркировкой M+S и зимним рисунком протектора также заинтересовала посетителей выставки «Нефть, газ. Нефтехимия-2018». Среди ее преимуществ – использование в температурном диапазоне от -10°С до +55°С. Этим летом модель была запущена в серийное производство. Частью экспозиции стали и «камуфлированные» ЦМК шины: КАМА NU 401, эксплуатационные характеристики которой позволяют ее использовать в условиях грязи и слякоти, и КАМА NU 402, являющаяся оптимальным выбором для передвижения по сыпучим и каменистым поверхностям.

«KAMA TYRES является первым российским производителем ЦМК шин с регулируемым давлением, поэтому для нас так ценно, что этой престижной наградой была отмечена именно KAMA PRO NU 404. В структуру данной модели заложены новые конструкторские решения, которые в последующем будут применяться во всех шинах KAMA PRO и позволят улучшить потребительские свойства нового поколения ЦМК шин», - рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Справка

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. В ассортименте представлены не только грузовые, комбинированные, сельскохозяйственные шины КАМА, но и легковые и легкогрузовые шины. Так, шины Viatti - это продукция мирового уровня качества, отвечающая требованиям международных автоконцернов и поставляемую на российские заводы мировых автоконцернов.

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