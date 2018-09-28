KAMA TYRES получил награду как первый российский производитель ЦМК шин с регулируемым давлением

На международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия-2018» шинный комплекс KAMA TYRES представил новинки этого года, а также «камуфлированные» ЦМК шины КАМА для специальной автомобильной техники. Модель KAMA PRO NU 404 получила диплом II степени в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками».

В торжественной церемонии награждения, которое состоялось в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие представители отрасли.

Выставочная экспозиция KAMA TYRES вызвала большой интерес у посетителей мероприятия. Так, среди экспонатов была представлена KAMA PRO NU 404, предназначенная для использования на всех осях транспортного средства в условиях бездорожья и мягкого грунта. Данная модель является шиной повышенной проходимости с регулируемым давлением. Основным отличием KAMA PRO NU 404 от шин с постоянным давлением является высокая эластичность и способность демпфирования неровностей покрытия.

Новинка КАМА «365» с маркировкой M+S и зимним рисунком протектора также заинтересовала посетителей выставки «Нефть, газ. Нефтехимия-2018». Среди ее преимуществ – использование в температурном диапазоне от -10°С до +55°С. Этим летом модель была запущена в серийное производство. Частью экспозиции стали и «камуфлированные» ЦМК шины: КАМА NU 401, эксплуатационные характеристики которой позволяют ее использовать в условиях грязи и слякоти, и КАМА NU 402, являющаяся оптимальным выбором для передвижения по сыпучим и каменистым поверхностям.

«KAMA TYRES является первым российским производителем ЦМК шин с регулируемым давлением, поэтому для нас так ценно, что этой престижной наградой была отмечена именно KAMA PRO NU 404. В структуру данной модели заложены новые конструкторские решения, которые в последующем будут применяться во всех шинах KAMA PRO и позволят улучшить потребительские свойства нового поколения ЦМК шин», - рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Справка

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. В ассортименте представлены не только грузовые, комбинированные, сельскохозяйственные шины КАМА, но и легковые и легкогрузовые шины. Так, шины Viatti - это продукция мирового уровня качества, отвечающая требованиям международных автоконцернов и поставляемую на российские заводы мировых автоконцернов.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ