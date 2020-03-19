Какие тканевые натяжные потолки лучше?

Среди натяжных потолков тканевые полотна занимают одно из самых достойных мест. Ткань считается более прочным в сравнении с пленкой материалом, она выглядит дороже и более благородно, а потому многие, приступая к ремонту в квартире, выбирают именно тканевое полотно.
В отличие от пенки, которую сегодня можно найти от самых разных изготовителей, тканевые полотна выпускают гораздо меньше фабрик. А самые качественные, по мнению потребителей, — это потолки европейского производства. О том, какие тканевые натяжные потолки бывают и как сделать правильный выбор, расскажет эта статья.
Особенности тканевых плотен
Независимо от производителя натяжные потолки все являются хорошим выбором. Ведь у ткани любого производства есть общие положительные характеристики:
- внешняя привлекательность;
- простота монтажа;
- отличные технические характеристики, среди которых одна из главных — способность переносить холод и перепады температур;
- прочность;
- долговечность.
Но перед покупкой все же ознакомьтесь с особенностями натяжных полотен из ткани от разных производителей. Приведем три основные марки, которые представлены сегодня шире остальных на рынке тканевых натяжных полотен.
Descor – немецкая безупречность
Эта компания является ведущим производителем тканевых полотен не только в Германии, но и во всём мире. Для производства натяжных полотен марки Descor используется волокно из полиуретана с повышенной стойкостью к механическим повреждениям. Эти полотна отталкивают пыль, не собирают грязь, не растягиваются и со временем не провисают. Поэтому даже спустя долгие годы натяжной потолок сохраняет идеальный внешний вид.
Как и иные натяжные полотна, немецкие материалы от Descor не страдают от перепадов температур, их можно монтировать в любых помещениях. Чтобы установить полотно, не требуется тепловой пушки.
Descor изготавливаются в рулонах шириной 5 м. Поэтому даже в помещениях большой площади вы сможете создавать единую натяжную конструкцию без всяких швов.
Тканевые полотна Descor можно совмещать с любым видом осветительных приборов, и даже самые мощные галогенные лампы не оплавят и не испортят этот уникальный материал. А если со временем вам захочется поменять цвет полотна, то его легко можно будет перекрасить в любой иной цвет.
Сlipso — французская роскошь
Это модный европейский бренд, который к тому же считается одним из самых экологичных, что подтверждается множеством проверок и сертификатов. К тому же это полотно очень прочное и эластичное за счет особого трикотажного переплетения. Именно такое переплетение даёт материалу возможность «дышать», а это очень важно для создания воздушный микроциркуляции в помещении.
Как и немецкие полотна французский бренд отвечают всем европейским стандартам, на протяжении долгих лет эксплуатации полотна французских изготовителей не меняют цвета и сохраняют форму. Сlipso выпускают полотно шириной 5,1м, что удобно для создания дизайна в большеформатных помещениях.
При этом компания выпускает несколько модификаций своих полотен, они различаются по свойствам и цене. Это в том числе Сlipso-стандарт, Сlipso - acoustic и иные полотна.
Сerutti — итальянская безупречность
Эти потолки итальянского производства также пользуется авторитетом на мировом рынке отделочных материалов. Они позволяют создавать потолки необычных форм и конфигураций, имеют привлекательный внешний вид, а потому интерьер с ними получается красивым и изысканным. В основе полотна — армированный материал, обработанные с двух сторон безопасной водонепроницаемой пропиткой. Для такого полотна требуется специальный фиксирующий шнур и особой багет, оттого и фиксация получается особо прочной.
В заключение
Приобретая любой из вышеназванных полотен от известных брендов Европы, вы покупаете материал очень достойный и заслуживший признание потребителей всего мира. Натяжные потолки европейского производства всегда прочны, служит долго, легко монтируются, отлично изолируют шум. Что касается соотношения цены, то ее вы сможете подобрать на сайте компании "Элит Строй".
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