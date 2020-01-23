Какие новинки KAMA TYRES представит в 2020 году

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвел итоги производственной деятельности в сегменте легковых шин за 2019 год. В прошлом году компания представила новую линейку шин для городских и магистральных дорог Viatti Bosco H/T и расширила ассортимент легковых и легкогрузовых шин КАМА.

Шины Viatti Bosco H/T сконструированы для внедорожников и кроссоверов. Линейка предназначена для передвижения по асфальтированным дорогам. Среди основных преимуществ – топливная экономичность, акустический комфорт, высокие показатели сцепления и управляемости. Модель является оптимальным выбором для городских и магистральных дорог.

Рисунок протектора имеет ярко выраженные сцепные свойства на мокром покрытии. Эффективному удалению воды из пятна контакта способствуют четыре продольные канавки. Стабильное поведение в сложных ситуациях обеспечивают многофункциональные ламели. Также они улучшают сцепление в дождевых условиях и препятствуют неравномерному износу. Эффективность при продольных ускорениях гарантируют усиленные плечевые блоки.

«Премьера Viatti Bosco H/T – одно из главных событий 2019 года для KAMA TYRES. Она стала 9 линейкой по счету в модельном ряде бренда. Шины отличаются особыми решениями конструкции, отвечающими всем требованиям к продукции для кроссоверов и внедорожников: они обеспечивают управляемость и устойчивость, а также надежность и комфорт во время движения. В 2020 году мы планируем запустить в серийное производство весь ассортимент линейки, состоящий из 18 типоразмеров», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В 2019 году KAMA TYRES выпустил КАМА 365 в типоразмере 205/55R16. Новая модель имеет индекс скорости H (210 км/ч) и показатель грузоподъемности 91 (615 кг). Шина разработана для легковых автомобилей, которые преимущественно передвигаются по твердому дорожному покрытию.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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