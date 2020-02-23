Как выбрать надёжную букмекерскую контору для ставок на спорт?

В России уделяется много внимания рекламе, способной продвинуть услуги букмекеров. На продвижение тратятся немалые средства, но часто расхваливаемое БК не соответствует сказанному о ней в рекламе. Многие любители азартных игр, в погоне за бонусами и красивой графикой, забывают о безопасности, выбирая ненадёжную контору. Прежде чем сделать ставку, рекомендуется детально изучить возможности и предложения нескольких контор. Кроме того, важно знать реальные отзывы о работе компании. Только после этого можно приступать к регистрации и пополнению своего счёта для игры.

Пользователи отмечают преимущества портала Вулкан Бет, где можно сыграть в популярные игровые автоматы или сделать ставку на любимую команду. Ознакомиться с новостями и правилами ресурса можно на сайте заведения https://vulkan.co.com/. Новичкам лучше внимательнее отнестись к игре и не делать необдуманных ставок, из-за которых они могут потерять все сбережения. Важно прислушиваться к мнению специалистов и уметь анализировать прошлые игры понравившейся команды.

БК Англии раскрыли размеры прибыли от вип-клиентов

Недавно лучшие букмекеры Англии рассказали о своих вип-клиентах. Людей, способных делать крупные ставки на спорт, не так уж и много. По предварительным подсчётам, их не более 2% от всех пользователей БК. Однако, именно они делают ставки, которые превышают 40% от общей прибыли букмекеров. По обнародованным данным Великобритании, количество випов в стране составляет только 1,6% и они вносят до 38% от всех депозитов. Таким клиентам букмекерские конторы начисляют дополнительные бонусы и дарят билеты на престижные матчи.

В Германии возросла популярность ставок

Игорная ассоциация Германии недавно представила данные о росте беттинга в стране. Оказалось, что в 2019 году ставками на спорт стали интересоваться на 21% больше обычного. За этот период игроки потратили около 9,3 млрд евро, при этом букмекеры выплатили государству 500 млн в качестве налоговых отчислений.

В немецком обществе стало популярным развлекаться, делая ставки на спорт и по мнению экспертов, доходность БК со временем только увеличится. Власти планируют дополнительно открыть ещё несколько контор, а регуляторы рассматривают новые заявки на получение лицензий. Несмотря на это, теневой рынок в Германии также процветает, но для его контроля власти разрабатывают новые законы и требования.

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