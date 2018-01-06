Как правильно выбрать курсы, обучающие профессиональному массажу

В стародавние времена массаж был излюбленным способом при лечении многих болезней. В древнем Китае и в Индии применяли и описывали различные его виды. Римляне и греки также использовали такой способ лечения.

Понятие «массаж» в переводе с греческого, обозначает – трогать или водить руками, с арабского – нежно надавливать. В наше время лечение массажем часто назначается пациентам наряду с традиционным медикаментозным лечением в практике медицины.

Выдающиеся доктора Америки, Европы, России также успешно применяют данный вид лечения. Мы часто забываем, что наша кожа – это самый крупный орган у человека. Она является органом осязания, состоящим из огромного количества клеток, содержащих множество потовых желез, нервных окончаний и кровеносных сосудов. Поэтому массаж очень положительно влияет на физиологию человека, расслабляет, оказывает терапевтический, успокаивающий эффект.

Его воздействие невозможно переоценить. Наряду с занятиями физкультурой и лечебным питанием это очень распространенная оздоровительная процедура. Она воздействует на кожу, мышцы, суставы, нервную, кровеносную, лимфатическую системы, на обмен веществ. При помощи массажа мы активируем наши внутренние резервы, без лекарств, справляемся со многими болезнями.

Большую популярность получили различные виды массажа и среди населения нашей страны. Многие знают о важности этих процедур и стараются периодически, обращаться к специалистам. Однако они достаточно дорогостоящие и не каждому по карману.

Какой же есть выход? Можно ли научиться самому делать массаж, тем самым, помогая родным и близким, и при этом экономить семейный бюджет?

В интернете есть масса различной информации на эту тему. Практика показывает, что научиться делать массаж может каждый человек. Этому можно научиться так же, как обучаются игре на музыкальном инструменте. Теоретически, можно купить книгу, посмотреть видео и почерпнуть какие-то знания по этой теме. Но если вы хотите научиться делать массаж на хорошем уровне, то стоит обратиться к профессиональным массажистам. Именно они в процессе обучения помогут вам прочувствовать, а не просмотреть многие вещи. Для этого эффективнее всего пройти обучение на специальных курсах. Такие услуги сейчас есть в любом крупном городе.

Как выбрать хорошие курсы, где вас научат правильной стойке, поставят руки

В этом вопросе успех зависит от профессионализма учителя. Курсы массажа в Уфе славятся системным подходом в обучении, эффективными практическими занятиями, проводимыми опытными преподавателями, знающими, как лучше научить различным приемам. Обычный слушатель способен овладеть навыками массажа за 40-50 часов. При этом преподавателю нужно держать руку ученика непосредственно в своей руке, формируя, таким образом, профессиональные движения.

Научиться делать массаж можно только упражняясь на практике. Изучение теории, к сожалению, не достаточно. Ведь, чтобы стать хорошим массажистом, необходимо чувствовать пациента, понимать, с каким давлением необходимо выполнять приемы, какой области массируемой части тела уделить больше внимания, а этому может научить только опытный мастер. Какие ошибки может допустить человек при выборе курсов? На что необходимо обратить внимание, чтобы получить желаемый результат после их окончания? Прежде всего, посмотрите лицензию, убедитесь, что данная компания оказывает услуги по обучению массажу. Пройдите в классы, убедитесь, что на каждых двух слушателей есть кушетка – необходимый атрибут при выполнении массажа. Если кушеток всего 2 или 3 на 20 человек, то смело уходите, здесь вас ничему не научат. И еще, выясните, какой методический материал будет выдаваться, поинтересуйтесь, какой преподавательский состав у данного заведения, какова стоимость обучения. Хорошие курсы не могут стоить дешево, а от преподавателя напрямую зависит успех вашей будущей профессиональности.

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