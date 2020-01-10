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Как начать инвестировать в Форекс: эффективные способы и подробная инструкция для новичков

Ксения ДАВЫДОВА   
10 Января 2020 г.
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Как начать инвестировать в Форекс: эффективные способы и подробная инструкция для новичков

Человек, занимающийся инвестициями, рано или поздно начинает присматриваться к валютному рынку. Это можно объяснить тем, что Forex является самым объёмным и ликвидным рынком, а суточная сумма всех торговых операций превышает 5 трлн. долларов. У многих начинающих инвесторов одним из первых возникает вопрос – как начать инвестировать в Форекс. Сегодня мы об этом и поговорим.

Инвестиции с чего начать Форекс: общая информация

Если вам интересно, с чего начать инвестирование в Форекс, ознакомьтесь с представленной далее информацией. Первым делом необходимо разобраться с размером начального капитала. Многие трейдеры ошибочно полагают, что чем ниже минимальная сумма депозита у брокерской компании, тем лучше. Но это не так, ведь чем меньше сумма, тем выше кредитное плечо, а это уже дополнительные риски. Специалисты рекомендуют стартовать с 500 долларов, ведь с таким депозитом сравнительно быстро можно выйти на стабильный доход.

Инвестиции с чего начать в Форекс? Чтобы получить ответ на этот вопрос, ознакомьтесь с представленной ниже пошаговой инструкцией:

  1. Выбор надёжной брокерской компании.
  2. Регистрация аккаунта и внесение депозита.
  3. Запуск торгового терминала Forex.
  4. Выбор оптимального торгового инструмента (в этом случае остановимся на акциях).
  5. Анализ и прогнозирование рынка, начало инвестирования.

С чего начать инвестирование в Форекс? Больше информации об этом на сайте tradernew.pro. Здесь представлен огромнейший выбор информационных статей, в которых детально расписаны такие понятия, как японская свеча и бивалютная корзина.

Покупка акций с чего начать в Форекс: полезные рекомендации

У инвесторов достаточно часто возникает вопрос – инвестирование в акции с чего начать в Форекс. Чтобы вложиться в ценные бумаги, доступные на валютном рынке, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подобрать надёжную посредническую фирму (брокера) и подписать договор о сотрудничестве.
  2. Зарегистрировать на сайте брокера свой аккаунт, открыть торговый счёт и пройти процедуру верификации.
  3. Внести депозит на торговый счёт (специалисты рекомендуют начинать торговлю акциями с минимальной суммы в 500 долларов).
  4. Подать заявку на покупку акций, указав необходимое количество и определённую стоимость.
  5. Получить отчёт от брокерской фирмы о том, что операция прошла успешно и акции приобретены.

Как начать инвестировать в акции в Форекс? Прежде, чем задумываться об этом, необходимо получить специализированные знания и набраться практического опыта.

Почему инвестировать в Forex выгодно?

Выше мы уже обсудили вопрос – инвестиции с чего начать в Форекс. Теперь поговорим об основных причинах, почему инвестировать в валютный рынок выгодно:

  • Суточный торговый объём международного валютного рынка превышает 5 трлн. долларов
  • Инвестиции в валютный рынок дают возможность заработать не только не росте, но и на падении стоимости активов
  • Работать на Forex можно в круглосуточном режиме 5 дней в неделю, рынок не функционирует только по выходным и в праздничные дни
  • Начать торговлю можно с минимальным капиталом (5-10 долларов достаточно для открытия счёта)
  • Начинающие инвесторы имеют возможность тренироваться на бесплатном демонстрационном счёте
  • Полная свобода выбора – инвестор сам выбирает объёкт инвестирования и график работы

Как начать инвестировать с нуля в Форекс? Больше информации на эту тему доступно на специализированных интернет-порталах вроде tradernew.pro.

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