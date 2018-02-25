Как крепить рулонные шторы?

Один из популярных способов завесить оконные проемы – использование штор, которые скручивают в рулон. Они смотрятся в интерьере более эффектно, чем жалюзи. Любой интернет-магазин штор располагает изделиями, которые подходят под разные окна. Их установка выполняется различными способами.

Как зафиксировать рулонные шторы?

Крепятся шторы к деревянным и пластиковым рамам с глухими и подвижными частями. Шторы также фиксируют к потолку и стенам над оконными проемами и внутри них. Принцип функционирования крепежных элементов заключается в сматывании (наматывании) шторки с вала вниз вдоль плоскости рамы за счет перемещения цепного механизма с ручным управлением. Шторы в интернет-магазинах представлены в разных размерах. Основные детали их комплектов – неподвижные фиксаторы, кусочки двухстороннего скотча, ось с намотанной занавеской.

Процедура монтажа включает:

сборку креплений в соответствии с инструкцией;

обезжиривание их поверхности;

приклеивание к держателям скотча открытой липкой стороной;

сборку конструкции в руках (держателей и оси);

примерку комплекта на месте закрепления.

Маркером делают отметки в местах установки держателей. Далее обезжиривают ее поверхность в отмеченных местах и прижимают фиксаторы (после снятия защитной пленки со второй стороны скотча). Затем в них вставляют вал с рулоном и механизмом управления. Более надежный и долговечный вариант – закрепить фиксирующие уголки саморезами. Для этого просверливают два отверстия прямо через материал креплений. Небольшие саморезы соответствующего диаметра с прижимными шляпками закручивают до упора.

Особенности монтажа

Дополнительный важный элемент при установке – направляющие струны (полозья). Их использование позволяет полотну и его нижнему краю в любом положении прилегать к плоскости окна. Это важно, когда створка ставится в наклонное положение на проветривание. Смонтированный механизм должен обеспечивать удобство эксплуатации при манипуляциях с положением оконного блока. Монтаж осуществляют так, чтобы минимизировать лишние операции с изделиями.

На рулонные шторы цена невысокая. Она отличается для открытых и закрытых конструкционных типов продукции. Первые состоят непосредственно из полотна, вала и нижней планки. Вторые имеют и направляющие, обеспечивающие полное прилегание шторы к окну. Выбор стоит делать в соответствии с собственными потребностями.

Подобрать шторы можно на сайте интернет-магазина "Бауцентр".

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