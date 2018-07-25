Как изменились цены на покупку жилья в городах Чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2018 закончился, иностранные гости разъехались по своим странам, но квартиры в городах ЧМ, которые ещё совсем недавно были заняты болельщиками, остались. Аренда и покупка жилья на территориях проведения мундиаля снова переходит в руки наших соотечественников, и многих интересует, как повлияло самое значимое футбольное событие текущего года на стоимость недвижимости.

Собственники ожидали значительного повышения цен, но вот она, статистика, которая смогла опровергнуть это предположение. По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в Сочи за месяц выросла всего на 4%. Купить двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге обойдётся дороже на те же 4%. В Казани цены повысились на 1,5%. А вот в Волгограде купить квадратные метры «двушки» можно даже дешевле на 2%.

Партнёр группы компаний аналитического центра SRG Максим Русаков объяснил текущую ситуацию на сочинском рынке недвижимости. По его мнению, рост цен на вторичное жильё города Сочи не был определён проведением самого чемпионата. По большей части причиной тому стал результат олимпийского проекта, который не только значительно улучшил привлекательность города, но и развил транспортную систему отдельных районов и в целом всю инфраструктуру.

Также аналитики центра SRG представили более обширную статистику изменения цен на недвижимость. Специалисты сравнили стоимость площади жилья за май и июнь в Ростове-на-Дону, где было проведено целых пять матчей чемпионата. Так, квадратные метры однокомнатных квартир в этом городе стали дороже на 0,11% и достигли стоимости в 58 189 рублей. Цена одного квадрата в двухкомнатной квартире Ростова повысилась до 57 168 рублей, что на 0,12% превышает показатели мая. Площадь «трёшки» в свою очередь поднялась в цене до 55 970 рублей, что означает подорожание на 0,13%.

В целом о текущих ценах на жильё в городах чемпионата мира беспокоиться не стоит. Покупка двухкомнатных и других типов квартир обойдётся незначительно дороже в сравнении с прошлым месяцем. Остальные города мундиаля показывают схожие результаты, при этом в некоторых из них, как это было в Волгограде, стоимость жилплощади оказалась даже ниже, чем в прошлом месяце.

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