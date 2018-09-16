Ищем работу: тонкости внешнего вида соискателя

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После шестидесяти лет найти работу, конечно, сложно, но можно. Это утверждают те люди, у которых на практике получилось трудоустроиться. Отметать в процессе поиска не стоит ни один вариант. Любой шаг потребует серьезности, сосредоточенности и терпения.
Конечно, для начала нужно оповестить о своей заинтересованности всех знакомых и друзей. Второй этап - профессионалы - кадровые агентства и ресурсы, где сосредотачивается информация о предложениях работодателей. К примеру, может найтись для пенсионеров работа на Jobeka. Вакансий на сайте в настоящее время размещено больше 2 миллионов, поэтому может быть именно эта площадка станет для человека маяком в мир профессий - новых или по прошлой специальности.
Искомая работа может "выглядеть" по-разному. Иногда человек идет на удаленную занятость, а чаще все же это реальные офисы или какие-нибудь центры, точки реализации товаров и т.д. Здесь перед тем, кандидатура соискателя будет одобрена на вакансию, скорее всего, будет проходить собеседование с работодателем. И потому здесь важны все мелочи - от подачи себя до манеры вести разговор.
Остановимся на внешнем виде.
Первый момент - личная гигиена (перед тем, как идти на собеседование, особенно в летнее время, стоит принять душ, применив к себе средства для ухода за волосами и телом). Если нет тяги к парфюмерии, то дезодорант все-таки необходимо будет использовать. Естественные запахи человека на собеседовании не будут уместны.
Волосы. Если нет оформленной стрижки, соискателю необходимо быть аккуратно расчесанным. Ирокезы или кричащее многоцветье люди старшего поколения вряд ли "применят" к своей голове. Но если такой облик все же присутствует, то стоит отдавать себе отчет, что он будет уместен только в ряде организаций (например, там, где ищут аниматоров).
Ногти - не грязные, у мужчин - подстриженные, у женщин - с обновленным или заново нанесенным лаковым покрытием. Украшение рук должно быть сдержанным - все перстни и кольца, имеющиеся в доме, ради собеседования нанизывать на пальцы не обязательно.
Обувь необходимо будет почистить, наряд - выгладить. Одежда должна быть чистой, без дыр или видимых дефектов.
Ели человек любит пользоваться парфюмом, "шлейф", путь даже самого приятно пахнущего и изысканного аромата оставлять не стоит. Все - в меру. Это касается и косметических средств, используемых прекрасной половиной человечества для улучшения внешнего вида лица - вечерний и парадный макияж стоит приберечь для других случаев.
Удачно произвести впечатление на потенциального работодателя!
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