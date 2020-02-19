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Имя – код судьбы
|Ксения ДАВЫДОВА
|19 Февраля 2020 г.
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Имя человека священно. В нём зашифрована информация о характере и внутреннем потенциале. Эти качества формируют судьбу. К примеру, имя Михаил (в переводе с древнееврейского «равный Богу») первым носил архистратиг, предводитель небесного воинства. Неслучайно обладатель этого имени является человеком огромной внутренней силы, с твёрдым и ясным представлением о справедливости. Воином является и Николай – это имя в переводе с греческого означает победитель. Русское имя Светлана открывает душу позитивной, светлой, сильной, умеющей ценить добро женщины с поистине царским характером.
Имя – это код, знать его скрытый смысл – обязательно. Ведь жизненный успех прямо зависит от того, насколько правильно мы используем наши способности, как эффективно раскрываем свой потенциал. Неслучаен огромный интерес к источникам, разъясняющим суть имён, таким как znachenieimeny.ru. Эти знания почерпнуты не из воздуха, не придуманы досужими рассказчиками. На протяжении веков монахи и другие знающие люди, интересующиеся связью божественного и земного (именно они стали основоположниками научного знания), изучали связь между именами и характерами.
Так возникла наука ономастика. В 1960-е годы из неё выделилась антропонимика, посвящённая исключительно именам людей.
В древности наречение имени было очень ответственной процедурой. Доступ к ней имели только священники. На протяжении веков в Англии, на Руси и в других странах существовала традиция двойного наименования, когда помимо официального, церковного имени ребёнку давали тайное, домашнее. Так, герой Куликовской битвы воин Пересвет имел и второе имя – Александр.
Сокрытие имени имеет вполне объяснимый мотив. Многовековая практика показывает, что в семантике имени содержится информация об индивидуальности во всей её цельности и со всеми противоречиями. Эти факторы оказывают прямое влияние на мысли и поступки человека, определяя жизненный путь наряду с генами и внешними факторами. Наши предки заботились о том, чтобы обезопасить ребёнка от внешних манипуляций.
Антропонимика изучает имена людей с точки зрения филологии, её интересуют различные формы и превращения имён, их происхождение, закономерности развития и другие научные направления. Однако нельзя забывать, что эта наука возникла из тайного знания, которое было сохранено и передано в открытый доступ на благо всех людей.
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