Гемблинг-оператор Enlabs не ободрил решение правительства Латвии закрыть онлайн-казино

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В Латвии, с целью минимизировать распространение коронавируса, закрыли все наземные игорные заведения и даже приостановили работу онлайн-сегмента. Лицензии игорных операторов временно прекратили своё действие. Один из крупных гемблинг-операторов — Enlabs высказал своё мнение о запрете азартных игр через интернет. По мнению Георгия Устинова — исполнительного директора и президента Enlabs, правительство стремится обезопасить население от необдуманных финансовых трат, но на самом деле это приведет к активизации теневого сегмента, который по-прежнему будет предоставлять гемблинг-услуги.
Пользуясь легальными сайтами клиенты в большей степени защищены от мошенничества и утечки личных данных, а незаконные серверы стараются выкачать из людей последние деньги и часто отказывают в выплате выигрышей. Карантинные меры в Латвии будут действовать до 14 апреля, но пока что не исключается вероятность их продления сроком до 3-х месяцев. Всё это время операторы не смогут предоставлять свои услуги через интернет. Эксперты считают, что как сильно такие ограничения повлияют на доходность операторов будет зависеть от продолжительности карантина. Устинов также поделился планами на период простоя. По его словам, это отличное время для разработки новых технологий и улучшения качества услуг, которые позволят компании выйти в лидеры на гемблинг-рынке.
Enlabs выразил опасения что другие страны также могут последовать примеру Латвии и запретить онлайн-гемблинг, что приведет к процветанию теневого рынка. Пока же этого не произошло и за пределами страны ещё можно сыграть в казино, перейдя на официальный сайт игровых автоматов и выбрав подходящий слот. Кроме того, в Латвии наблюдаются массовые увольнения. В этом месяце без работы остались 1,2 тысячи местных граждан, работавших в сфере общественного питания, туризма и отельного бизнеса. Коллективные увольнения проводятся и в гемблинг-индустрии, для сокращения убытков заведений. По этой причине правительство обратилось к руководителям компаний с просьбой тщательно взвешивать необходимость массовых увольнений. В некоторых случаях государство готово поддержать игорный бизнес, предоставив финансовую помощь. Срок выплаты пособий по безработице планируется увеличить до 12 месяцев, чтобы не оставить население без средств к существованию.
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