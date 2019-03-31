Двигатель - сердце машины. Немого информации о ЯМЗ

Без сердца нет человека, а без двигателя нет автомобиля. Эта самая важная из всех систем машины задает транспортному средству движение, которое, как известно, есть жизнь. Производители предлагают много разных двигателей, хорошими техническими характеристиками обладает, к примеру, ЯМЗ 238М2 Ярославского моторного завода. От параметров агрегата, его возможностей складывается на двигатель ЯМЗ 238 цена.

Существуют разные варианты комплектации этого дизеля, и поэтому в его использовании заложен большой функционал. Например, агрегат можно встретить на таких автомобилях, как МАЗ, МоАЗ или УРАЛ. Может применяться этот двигатель на железнодорожном оборудовании: на снегоочистителях, автомоторисах, моторных платформах и т.д. Такие двигатели используются в экскаваторах, бульдозерах, дизель-электростанциях, электроагрегатах. У двигателя потребители отмечают такие плюсы, как хороший конструктив, недорогое эксплуатационное обслуживание и низкие затраты.

Мотор относится к дизельному типу, имеет мощность в 240,0 л.с., 16 штук клапанов, 8 цилиндров, четырехактный рабочий цикл, ресурс для капитального ремонта - 8 тысяч часов. Есть и другие ключевые характеристики агрегата. Подробно об этом можно узнать из технической документации на данный агрегат или из источников в Интернете.

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Дизель ЯМЗ 238М2 пришел в производственной линейке на смену модели, имеющей индекс "М". Агрегат выпускают с 1988 года. Из особенностей модели "М2" в числе других специалисты называют спецустройство масляного поддона, пониженный расход масла, поршневой вид подкачивающего насоса.

В целом первые образцы дизелей ЯМЗ на Ярославском моторном заводе начали изготавливать в 20 веке - в начале 50-х годов.

Работы по изготовлению двигателей начались после получения госспецзаказа. Дополнительным требованием, предъявляемым к этим агрегатам, была универсальность конструкции, чтобы агрегаты подходили для авто разных марок.

Производственная линейка данных агрегатов имеет много моделей, они характеризуются разной мощностью.

Дизели марки ЯМЗ можно встретить на разном транспорте сельхозназначения, а также на тягачах.

Достоинств у двигателя немало. Например, это надежность и повышенная мощность, ремонтопригодность и доступность самостоятельного техобслуживания, приемлемые по цене запасные части и длительный период эксплуатации.

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